Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП и посланик на библиотеките в Европейския парламент Емил Радев ще дари книги за фонда на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков“ във Варна. За поредна година с този жест по повод 1 ноември – Деня на народните будители, той изразява своята подкрепа за мисията на библиотеките да пазят книжовното ни наследство и да насърчават знанието, културата и духовността.Дарението ще бъде направено утре (31 октомври 2025 г.), от 11:00 ч., когато Емил Радев ще посети библиотеката, за да се срещне с нейния екип и лично да го поздрави за предстоящия празник.