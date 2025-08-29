Варна ще бъде домакин на 13-ото издание на Европейския конкурс за детски песни "Златни искри“, събирайки композитори и текстописци от Европа. Този фестивал е посветен на оригиналните детски песни, създадени от професионални автори, и предоставя уникална възможност на композиторите да споделят своите творчески идеи с детската аудитория. Инициативата "Златни искри“ стартира по идея на продуцента и автор на някои от най-популярните съвременни български детски песни, Доно Цветков, с цел да създаде платформа за обмен на музикални визии за света на децата между автори от различни европейски държави.Участието в конкурса не е просто състезание; то представлява истинско предизвикателство за авторите (композитори, текстописци и аранжори), които трябва да вдъхнат живот на всяка песен и да я представят пред компетентно жури, за да достигне до детската аудитория. През годините във Варна са били представени премиерно песни от 25 държави, включително произведения на български композитори като Любомир Денев, Красимир Гюлмезов, Александър Савелиев, Хайгашод Агасян, Светослав Лобошки, Пепи Писарски и други. Много от участниците в "Златни искри“ – както автори, така и деца-изпълнители, които са се изявили на тази сцена, са достигнали до финалите на престижни международни конкурси, включително детската "Евровизия“.Конкурсът бързо печели признание – Фондация "Откритие“, основният организатор на събитието, получава наградата "ПроКултура“ от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) за своя принос към популяризирането на културния достъп за младите хора. Тази година жребият за конкурса за авторска музика ще бъде изтеглен на 17 октомври по време на концерт с български детски песни, а песните ще бъдат представени на 18-ти октомври пред жури, като преди това ще прозвучат и в ефира на БНР-Радио Варна под формата на радиоконкурс. Съпътстващ конкурс за млади поп изпълнители също ще предостави възможност на младите таланти от 6-17 годишна възраст да изпълнят песни по свой избор. Очаква се тазгодишното издание да предложи нови любими детски песни, а организаторите се стремят да развиват и обогатяват конкурса, като осигуряват платформа за изява на новото поколение творци и изпълнители.13-ото издание на Европейския конкурс за детски песни "Златни искри“ се организира от фондация "Откритие“ и се провежда благодарение на финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“.