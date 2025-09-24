Варна ще отбележи Европейския ден на езиците - 26 септември 2025 г. (петък), с редица забавни инициативи. Събитията ще се проведат от 17:00 до 20:00 часа на входа на Морска градина – Варна.Ученици и преподаватели ще представят под формата на интерактивни дейности различните езици, които се изучават във варненските училища - френски, английски, испански, италиански, португалски, руски и немски. Всеки чужд език ще бъде представен в обособено пространство, което ще предостави възможност на публиката да участва в езикови предизвикателства като решаване на ребуси, кръстословици, викторини и други занимателни дейности. Инициативата включва и изписване на асфалта на най-дългото многоезиково послание във Варна.Организатор на събитието за 11-та поредна година е Алианс Франсез – Варна в партньорство с Община Варна, Посолството на Франция - Френски институт в България, Регионално управление на образованието - Варна и "Pontica Solutions“.