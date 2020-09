Европейският музикален фестивал - Варна 2020 с есенно издание

© 17-то издание на Европейския музикален фестивал Варна тази година ще се проведе в компресиран вид през октомври, заради промените, настъпили с извънредното положение около COVID-19. В есенната програма има два концерта. Испанската фламенко звезда Давид Перес идва със спектакъла Puntal на 11 октомври, а Живко Петров трио JP3 представя новия си албум Change the Way на 18 октомври, съобщи за Varna24.bg Нина Локмаджиева.



"Ще поднесем на меломаните едно кратко издание на фестивала, който в първоначалния му разкош беше отложен само десетина дни преди първия концерт - споделя директорът на Европейския музикален фестивал – Варна, Мария Кондова. - Щастливи сме, че и тази година, въпреки необичайната обстановка, отново ще успеем да бъдем с нашата публика. Голяма част от традиционните фестивали и събития във Варна имат шанса да се проведат въпреки COVID-19 кризата. Това стана възможно благодарение на обединените усилия и традиционно доброто партньорство между варненските културни оператори и Община Варна с нейния Фонд Култура. Тежките месеци на изолация показаха на всички нас колко важна е връзката между артисти и публика и колко трудно е да се случва изкуство без обмена на енергии между тях. Нищо не може да замени живото общуване между творец и публика, което е онази сила, без която магията не е възможна.“



Първият концерт ще бъде на един от знаковите танцьори и хореографи на съвременното фламенко - Давид Перес, който ще танцува във Варна спектакъла на чувствата "Пунтал“ на 11 октомври 2020 в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център.



Давид Перес ще донесе и във Варна духа на фламенкото, който шества с неговите горещи изпълнения из Европа, Азия, Близкия Изток и Япония. Артистът съчетава многобройните си турнета в чужбина с преподавателска дейност в академията на Мануел Бетансос.



На 18 октомври от 19:00 във Варненската опера, JP3 - емблематичното за съвременната българска джаз сцена трио – Живко Петров, пиано, Димитър Карамфилов, контрабас, и Димитър Семов, ударни, ще представи премиерно за Варна своя четвърти студиен албум "Change the Way". Това е един много свързан с Варна проект. Ярката варненска следа е видна още от снимката на кавъра с характерните варненски брегови тетраподи, направена от Димитър Семов, който е роден във Варна. Варненец е авторът и на дизайна на обложката – големият български график дизайнер Димитър Трайчев. Албумът е записан в студиото на БНР - Радио Варна, и меломаните в морския град очакват с интерес неговата премиера.



