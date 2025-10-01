ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейският музикален фестивал Варна празнува Деня на музиката с промо билети
Фестивалният афиш обещава поредица от запомнящи се срещи с елитната музика. Публиката ще има възможност да чуе новаторския проект на джаз музикантите Милен Кукошаров и Веселин Веселинов – Еко. Предстои и камерен концерт “Европейски пътешествия" с участието на Росен Идеалов, Явор Желев, Светлана Анчева и Надежда Цанова. Ще видим и младите надежди на българската музикална сцена - талантите от НУИ “Добри Христов".
Големият финал на фестивала ще бъде концертът на виртуозната цигуларка Лия Петрова и оркестър Кантус Фирмус в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център, част от проекта “Колекция Страдивариус".
Организаторите приканват ценителите да споделят музикалните преживявания, като се възползват от промоционалната акция, за да осигурят сега своите места на специални цени.
Всички билети за концертите от фестивалната програма се предлагат с 10 лв. отстъпка от редовната цена.
Специалната оферта е валидна само за още два дни - 1 и 2 октомври.
Промоционалните билети могат да бъдат закупени от сайта и от Билетния център на ФКЦ: https://tinyurl.com/promobileti
