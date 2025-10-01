Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Европейският музикален фестивал Варна отбелязва Световния ден музиката 1 октомври, като предоставя специална отстъпка на всички свои почитатели. Фестивалът, утвърдил се като едно от най-значимите културни събития в региона, започва на 9 октомври в Градската художествена галерия с изискан концерт за ценителите на френската музикална традиция, поднесен с юбилеен повод от световноизвестното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров. Двамата уважавани музиканти ще пристигнат във Варна от Хановер, където живеят, за да споделят в този единствен за България концерт своя 30-годишен творчески юбилей. Акцент в програмата им ще бъде музикалното наследство на Дебюси, на когото те посветиха своя най-нов звукозаписен проект, излязъл през тази година. Повече ТУК.

Фестивалният афиш обещава поредица от запомнящи се срещи с елитната музика. Публиката ще има възможност да чуе новаторския проект на джаз музикантите Милен Кукошаров и Веселин Веселинов – Еко. Предстои и камерен концерт “Европейски пътешествия" с участието на Росен Идеалов, Явор Желев, Светлана Анчева и Надежда Цанова. Ще видим и младите надежди на българската музикална сцена - талантите от НУИ “Добри Христов".

Големият финал на фестивала ще бъде концертът на виртуозната цигуларка Лия Петрова и оркестър Кантус Фирмус в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център, част от проекта “Колекция Страдивариус".

Организаторите приканват ценителите да споделят музикалните преживявания, като се възползват от промоционалната акция, за да осигурят сега своите места на специални цени.

Всички билети за концертите от фестивалната програма се предлагат с 10 лв. отстъпка от редовната цена.

Специалната оферта е валидна само за още два дни - 1 и 2 октомври.

Промоционалните билети могат да бъдат закупени от сайта и от Билетния център на ФКЦ: https://tinyurl.com/promobileti