Един от големите проблеми във Варна се задълбочи заради превалутирането от левове в евро. Това са обществените нужници в Морската градина.Не работи! Поради преминаване от лева в евро се извършва настройка на фискалните устройства на тоалетните кабини.Такъв надпис посреща всеки, който иска да се облекчи в парка. И ако мъжката част от населението може да реши проблема си, то не така стои въпроса за дамите, майките с колички, пенсионерите.Друг въпрос е каква ще е цената в евро. Към момента все още стои старата – 1 лев или 0,51 евро. Но ако монета от левче все се намираше в джобовете, то не е така при 51 евроцента. Какво ли ще трябва да направи всеки гражданин, ако не му достига евроцентът с най-малка номинална стойност?! Още повече, че от надписът е видно, че системата не връща ресто.