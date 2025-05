"Evrovizion. Crossing stories and spaces" в Градската художествена галерия "Борис Георгиев" - Варна

© Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, ще бъде домакин на знаковата международна изложба "Evrovizion. Crossing stories and spaces". Експозицията ще бъде открита с пърформанс на 30 май 2025 г., петък, от 18:00 часа, и ще остане в морския град до 19 юни 2025 г. Мащабният проект на ifa – Institut für Auslandsbeziehungen пристига във Варна с партньорството с Гьоте-институт България и Варненската галерия. Куратори са Сабина Клем и Саня Кожич Младенов. В изложбата те изследват съвременните художествени практики и сложната идея за европейска идентичност, като търсят сливане на потенциални единства и свободна интерпретация на една възможна "заедност“ чрез езика на изкуството. Самото заглавие – "Evrovizion“ – е интригуваща лексикална конструкция, изградена от сходни, но все пак различни езици (Eurovisione / Evrovizija / Евровизия), символизираща свързаност в разнообразието.



Основната цел на изложбата е да отразява различни истории и пространства, правейки видими специфични местни импулси посредством интердисциплинарни, класически и мултимедийни произведения на изкуството. Проектът е динамичен и еволюиращ – реализира се в сътрудничество с регионални участници и местни арт сцени, като в изложбата се включват нови художествени произведения във всяка нейна локация. Варна е шестият град, който посреща "Evrovizion“, след нейните представяния в градове в Босна и Херцеговина, Сърбия, Гърция, Кипър и Грузия.



Специално за българската публика експозицията е обогатена с нови творби на българските художнички Стефка Георгиева и Гери Георгиева. Предвижда се и по-нататъшно локално допълване: художниците Аднан Софтич и Йохана Дил, например, ще разработят нови произведения в сътрудничество с местни артисти от Варна, което ще засили връзката на международния проект с културната среда на града.



На откриването на 30 май, петък, от 18:00 ч. ще присъстват художниците Гери Георгиева, Стефка Георгиева, Ивана Ивкович, Нуртане Карагил, Аднан Софтич и Кириакос Теохарус, ще присъстват на церемонията по откриването заедно с кураторите Сабина Клем, Саня Кожич Младенов и Мария Ефстатиу. Ще видим новия пърформанс на художничката Ивана Ивкович, който ще постави началото на диалога между произведенията и публиката.



На следващия ден, 31 май, събота, от 16:00 ч. ценителите на изкуството ще имат възможност да се включат в тур с художници и куратори. Авторите ще бъдат на разположение, за да обсъдят работата си и да отговорят на въпроси, насочвайки поглед към концепциите, които стоят зад експонираните произведения.



Изложбата представя широка палитра от медии, включващи фотография, пространствени инсталации, видео и звукови инсталации, видеа от пърформанси, скулптури, принтове, артефакти, рисунки с въглен, гоблени и стенни тъкани пана.



В проекта двадесет художници от десет различни държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Германия, Грузия, Гърция, Литва, Полша и Сърбия) изследват разнообразни проблеми чрез своите художествени произведения. Сред тях са: богатството на споделеността, вплетено в килими от различни страни (Невин Аладаг); следите от човешко въздействие върху природата и границите (Игор Бошняк); влиянието на народните приказки върху съвременните човешки взаимоотношения (Важико Чачкиани); фотографии с нееднозначен характер на изоставени сгради и пространства (Йохана Дил); изследване на истории и идентичности чрез тялото и гласа (Гери Георгиева); изследване на позицията на жените в митологията, природата и културата (Стефка Георгиева); взаимодействието между различни материали и значения (Петрит Халилай); събрани лични истории и преживявания (Нуртане Карагил); смисълът на сигурния дом (Ника Кутателадзе); човешките тела в специфични ситуации и среди (Ивана Ивкович); интериорът и културата на определени социални групи (Хенрике Науман); скритата история, съхранена във водата (Жанин Жамбер); невидимите пейзажни преживявания (Владимир Миладинович); еманципацията и ролята на жената (Селма Селман); езиците, ритуалите и идентичностите ("Slavs and Tatars"); историческата памет на различни места (Аднан Софтич); и следите от миналото, открити чрез намерени артефакти (Кириакос Теохарус).



След края на изложбата във Варна, като допълнение към "архива на пътуването“, ще бъде публикуван и нов брой на списание “Evrovizion". Съредактиран от Невена Вълчева, броят "Evrovizion. Crossing Varna“ ще бъде посветен на представянето и въздействието на проекта върху културната идентичност на града.



Варненската пърформанс изпълнителка Искра Проданова, участник в международната резидентска програма "Slavs and Tatars“ ("Славс енд Татарс") в Берлин, ще бъде съкуратор на пърформансите на Бар Туршия, които ще бъдат показани в Берлин. Както резидентската програма с ментори, така и инсталацията Бар Туршия на художествения колектив са част от проекта EVROVIZION. Стипендията e подпомогната от ifa.



В рамките на изложбата, Гьоте-институт България, Фондация "Аморфа“, Градската художествена галерия - Варна, Музеят Брандхорст (Мюнхен) и ifa реализират съпътстващи образователни програми. Младежи от варненски училища и университети ще вземат участие в образователната програма “Арт навигатори", разработена от Музея Брандхорст, която ще ги въведе в ролята на медиатори на съвременно изкуство. Техните презентации ще бъдат отворени за публика на 7 и 8 юни, и на 14 и 15 юни в залите на експозицията.



Художници, участващи в проекта “Evrovizion. Прекосяване на истории и пространства":



Невин Аладаг, Игор Бошняк, Важико Чачкиани, Лана Чмайчанин, Йохана Дил, Гери Герогиева, Стефка Георгиева, Петрит Халилай, Ивана Ивкович, Жанин Жамбер, Нуртане Карагил, Ника Кутателадзе, Владимир Миладинович, Хенрике Науман, Селма Селман, Емилия Шкарнулите, Славс енд Татарс, Аднан Софтич, Кириакос Теохарус, Мария Цагари.



Изложбата Evrovizion ще бъде експонирана от 30 май до 19 юни 2025 г.



Още за проекта: https://evrovizion.ifa.de/en