FUNCITY+ презарежда Варна с младежка енергия на 12 и 13 август

© Над 10 танцови и спортни школи ще раздвижат града под съпровода на представителния духов оркестър на ВМС при официалното откриване на най-мащабния младежки фестил FUNCITY+, който тази година е под мотото "Презареждане...Дух...Тяло...Сетива...“, организиран от Община Варна.



Балетна формация Звездна дъга, Клуб по акробатичен рокендрол Стар Денс, Kangoo Клуб България, Kangoo Jumps Romania, Клуб за танци Varna Dance Team, Танцова школа МАЛАМБО, Клуб по спортни танци "Денс Моушън Варна", Клуб по спортни танци "Кристал", Creators Dance Center, Танцова школа ARTISTIX, Брейк формаци Крейзи форс, Актив зона – зумба с Тони и Актив зона – Тае Бо с Цвети ще превърнат площад Независимост в сцена на младостта и красотата и ще привлекат публиката в шеметен танц.



Веднага след това отделните школи и клубове ще превземат пешеходната зона по бул. "Княз Борис I“, където започва DANCE! JUST DANCE!-HAPPENING.



Танцови битки и уроци по танци ще има пред Ню Йоркър, до Информационния център край Дупката, до сухия фонтан край Рибаря с рибката и пред храма "Св. Николай Чудотворец“.



В 19.00 часа край прохладата на шадраваните стартира богата програма от школи към Общински детски комплекс Варна.



Вокален ансамбъл "Звездни струни“, ДЮТ "Златното ключе", Премиера на стихосбирката на Даниел Луканов "..и кратък стих ти посветих“, представяне на видеорепортажа "Зад маската на театъра“ на Литературен клуб и младежки медиен център "Касталия“ и филмът "Ментол – лятна красота“ на кино школа "Братя Люмиер“ са в програмата на първия фестивал ден в тази зона.



В 20.00 часа на основната сцена на входа на Морската градина ще стартира сборен концерт "ВАРНА СИ ТИ“ – ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА“ с участието на Вокална формация "Бънджи Сингърс“, Пламен Любенов, Creators Dance Center, DIM4OU, ЯВКАТА ДЛГ, MADMATIC, SECTA, ANDYTO, KICKO SOPA, УМА И ДУМА, МОНКАТА, Мария Борисова, НЕМСКИЯ И DJ NAUT.



Във вторият фестивален ден, 13 август, програмата на площад "Независимост“ ще открие Гайдарска школа "Тракия“, която ще поведе най-дългото хоро под надслов "Различни заедно с България в сърцето“. Хорото ще стигне до входа на Морската градина до основната сцена за вечерната фиеста. На хорото ще се хванат възпитаници от Танцов състав "Дивни танци", Клуб "Мераклийски танцов състав", Академичен танцов театър ВСУ "Ч.Храбър“, Школа за народни танци "Колеви“, хип-хоп изпълнители, латино танцьори, състезатели по спортни танци, младежи от клубовете по акробатичен рокендрол, брейк формации, канго джъмп – България и Румъния, спортисти, граждани и гости.



Всички участници ще подгреят с изпълнения втория концерг "ВАРНА СИ ТИ“ – ДУХ, ТЯЛО, СЕТИВА, който ще започне в 20.30 часа на площад Антон Новак.



Зад посланието на концерта: "Заедно срещу агресията у дома, на пътя, в училище“ ще застанат с изпълненията си Гайдарска школа "Тракия“, Танцов състав Дивни танци", Клуб "Мераклийски танцов състав", Школа за народни танци "Колеви“, Варна с ръководител Георги Колев, Академичният танцов театър "Черноризец Храбър",Клуб по акробатичен рокендрол Стар Денс, Kangoo Клуб България, Kangoo Jumps Romania, Клуб за танци Varna Dance Team, Танцова школа МАЛАМБО, Клуб по спортни танци "Кристал", Танцова школа ARTISTIX, Брейк формаци Крейзи форс, Актив зона – зумба с Тони, Актив зона – Тае Бо с Цвети, Жаклин, която ще внесе екзотика в програмата с ориенталски танци.



В 20.30 часа сборният концерт на площад "Антон Новак“ ще продължи с изпълнения на Do – Sho, METRO-LIGHTS, SEEN DEED, 7HE – GOAST, LIL PAFF, АЛЕКСАНДЪР МИТКОВ, ГАЛИН, Night mode.



Не по-малко вълнуваща и завладяваща е програмата на 13 август и на площад "Независимост“, която стартира в 19 часа. Край шадраваните ще танцуват Сияна Пламенова и Нели Радева от дуо Mirror, ще звучат изпълнение на Вокално студео 9 с ръководител Христина Ралева, ще се насладим на Модно ревю с красивите и талантливи възпитаници на школата за манекени "Старс Академи“, ще видим грациозно изпълнение с обръчи.



Сред приятните изненади са изпълненията на възпитаниците на музикалният педагог Мила Маврова, а романтично и лирично отклонение за час са ни подготвили Сияна Бенчева и Рада Колева, които ще четат свои стихове и проза под съпровода на китариста Денис Иванов. Непосредствено след тях ще чуем и прекрасните стихове на младите поетеси Франческа Андреева и Мишел Девор. Програмата под открито небе ще завърши с красивите изпълнения на "Ейнджъл войсис“ с вокален педагог Атанаска Липчева.



Третата сцена на младежкият фестивал FUNCITY+ е "Раковина“. На 12 август от 19 часа там ще можете да се насладите на изпълненията на прекрасните балерини от балетна формация "Звездна дъга“, ще звучат изпълнения на млади китаристи и рок изпълнители.



На 13 август сцена "Раковина“ ще посрещне фолклорни изпълнители, възпитаници на музикалните педагози Павлинка Тодорова, Петя Драгнева и Кичка Христова. Гостите ще могат да наблюдават възстановка на обичая Еньовден.



На площад "Независимост“ в двата дни на фестивала варненци и гостите на града ще открият много интересни презентационни щандове на варненски учебни заведения, НПО и клубове.



Възпитаници на Гимназията по мода и туризъм ще ни научат как да си правим красива прическа, грим и маникюр.



ВСУ "Черноризец Храбър“ ще представи науката по интересен и достъпен начин за всички възрасти - с мастър класове, опити и експерименти, които представят основните специалности, изучавани в университета.



Сред атрактивните участници са Училище по роботика "Робопартанс“ с работилница по роботика и програмиране на роботи, които да изпълняват прости мисии върху състезателно поле. Сдружение "За теб“ ще участват с работилници за творчески занимания, Сдружение "Валдорфска педагогика за деца, родители и учители“ ще представи Валдорфска арт работилничка "Златни ръчички", Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения ще ни покажат как посредством техниката "линогравюра" се изработиха уникални художествени изделия, Финдация ГЕЯ, която ще излъчи филм, за да запознае младежи и граждани с добри практики за опазване на околната среда.



Програмата в двата фестивални дни включва много адреналин и спортни занимания на входа на Морската градина и зелените площи около Аквариума и Обсерваторията и уникални визуални проекти, които не са представяни до момента в морската столица.



Събитията във фестивалната програма се осъществяват с партньорството и подкрепата на TUNNELIGHT, Happy Bar&Grill, хотел Аква, Largo Art Gallery, Zasiti.bg, Транстрой Варна, ВТГ "Г.Ст. Раковски“, КинеДок, Общество за артистично развитие, Борислав Трифонов.



Не пропускайте да се насладите на това невероятно преживяване. Очакваме ви!



Повече информация може да откриете в тематичните страниците на FUNCITY+ във Фейсбук, където е публикувана и дигитална карта на фестивала с линкове към всички събития:



https://www.facebook.com/artfuncity



https://www.facebook.com/newsfuncity



https://www.facebook.com/SPORTFUNcity-112573857743805