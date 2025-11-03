Факултетът по Фармация в МУ-Варна е организатор, съвместно с The Edge, JA Bulgaria, на Иновационните дни (i-Days), които ще се проведат на 5 и 6 ноември 2025г. Събитието е подкрепено от водещи фармацевтични компании, които предлагат на студентите уникална възможност да приложат знанията си на практика и да развият умения, които им помагат да мислят и действат като иноватори.Събитието е отворено за студенти от различни специалности – медицина, фармация, бизнес и технологии, защото най-добрите решения се раждат в мултидисциплинарни екипи.i-Days е преживяване, което вдъхновява студентите да мислят смело, да търсят решения на реални здравни предизвикателства и да развиват умения, които ще им бъдат полезни през цялата кариера.