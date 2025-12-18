Фалшиви сигнали за радиоактивно замърсяване във Варна, задържан е мъж
За мъжа е изяснено, че в продължение на три месеца е излъчвал, в радиочестотния спектър на честота 430,7Мhz, заблуждаващо съобщение, което имитира оповестяване от националната система за ранно предупреждение, за опасност от радиоактивно замърсяване.
В описания период, многократно е разпространявал електромагнитните вълни в ефира, с ислямски религиозен призив към молитва. Задържаният, който към момента не е криминално проявен, нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.
При проведените процесуално-следствени действия са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети и др. Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм. По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Варна.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа.
