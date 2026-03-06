Три премиерни представления ще има във Варна научно-фантастичният танцов спектакъл Future Cargo, продукция на Гръцката национална опера (GNO) и The Place – Лондон. Зад проекта стои творческото дуо Фрауке Рекуардт и Дейвид Розенберг, които, вместо традиционна сцена, ще изградят силно въздействащ кинематографичен пейзаж върху 12-метров камион.Future Cargo е пътуващ спектакъл със стилистика, вдъхновена от научната фантастика, оригинална хореография, неонови светлини и доза хумор. Авторите му обещават изживяване като от друга планета, но съвсем близо до нас – хората, среща на познатото и изненадващото в полето на танца. Странният свят на тези блестящи извънземни се смесва с нашия и както подобава на добрата научна фантастика, ни връща към самите нас, описва извънгабаритното представление The Guardian.В спектакъла участват изпълнители от Балета на Гръцката национална опера. За представленията са избрани две локации – парк "Аспарухово" (18:30 ч. на 20 март) и Слънчевия часовник на входа на Морската градина (18:30 ч. и 20:00 ч. на 21 март).Представленията са безплатни за всички варненци и гости на града. Във Варна спектакълът гостува по проект "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна, Процедура "Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини", Национален план за възстановяване и устойчивост.