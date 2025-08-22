ЗАРЕЖДАНЕ...
"Фауст" слага грандиозен финал на Опера в Летния театър – Варна 2025
Творбата на Гуно е от най-популярните опери, създадени през втората половина на XIX век. Либретистите Жул Барбие и Мишел Каре адаптират поемата на Гьоте, която вдъхновява редица композитори, но се превръща в музикален шедьовър именно във версията на Шарл Гуно.
Историята за изкушения от Дявола Фауст, който получава младост и любовта на Маргарита, режисьорът Вера Немирова представя с характерния си модерен почерк. Тя сравнява Гьотевия герой с всеки от нас: "Фауст е търсещият човек, във всеки един от нас има по един Фауст, който търси смисъла на живота“.
Немирова превръща красивата опера на Гуно в зрелищен спектакъл с пленителна визия и кинематографична динамика. Тя отново работи с Юлиян Табаков, който надминава себе си като художник на пищните и бляскави костюми. Сценограф на спектакъла е германката Олга фон Вал, която изгражда интригуваща сценична среда, на чийто фон се разгръща колоритът на костюмите. Хореографията на Анна Пампулова е важна част от цялостното внушение на постановката. Водещите солисти на Варненска опера правят отлични вокални и артистични интерпретации на образите: Деян Вачков е Мефистофел, Рейналдо Дроз е Фауст, Илина Михайлова е Маргарита, Иво Йорданов – Валентин, Гео Чобанов – Вагнер, Лилия Илиева-Михайлова – Зибел, Михаела Берова – Марта.
Диригент-постановчик на "Фауст“ е маестро Светослав Борисов, номиниран за диригент на годината в Германия през 2023-та, постоянен гост-диригент на Държавна опера Варна, първи диригент и заместник-главен музикален директор на Оперния театър в Магдебург, а от тази есен - първи диригент и заместник-генерален директор в Anhaltisches Theater Dessau, Германия. Теодора Георгиева дирижира хора на Варненската опера. Мултимедията в постановката е на Димитър Иванов. Участват младежи от Варненската детско-юношеска опера с диригент Ганчо Ганчев.
