​Част от организираните фенове на Спартак Варна от "Трибуна Соколъ“ се включиха в благородна акция в подкрепа на УМБАЛ "Св. Марина“. Това е поредно доказателство, че силата на един сектор не е само на стадиона, но и в полза на обществото. В рамките на последните дни доброволци от привържениците на "соколите“ реализираха мащабна акция по подготовка на складови помещения в болницата.

​Инициативата е обвързана с предстоящото обновяване на лечебното заведение по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Благодарение на труда на феновете бяха подготвени залите, в които ще бъде складирана и монтирана нова, високотехнологична апаратура за диагностика на онкологични и педиатрични пациенти.

​В рамките на доброволната акция привържениците успяха да:

• ​Освободят необходимото пространство за безпрепятствено внасяне на тежката медицинска техника

• ​Почистят основно складовите бази на болницата

• ​Сортират и извозят разделно отпадъчни материали (дърво, пластмаса, метал, строителни материали и др.)

​"Потърсиха ни за съдействие и не се поколебахме нито за миг. За нас е чест да помогнем на варненската болница, особено когато става въпрос за здравето на децата и пациентите с онкологични заболявания!

​Тази акция е поредното доказателство, че фенската общност във Варна е будна, организирана и винаги готова да подаде ръка на града си.

Защото Спартак Варна не е само име – той е символ на чест и дълг към обществото!", казаха доброволците.