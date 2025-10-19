Сподели close
Организират спортен фестивал за любителите на активния начин на живот.

На 19 октомври, неделя, в пространството около фонтана под Пантеона ще се проведе третото издание на спортния фестивал ActiFit Fest.

Събитието ще предложи богата програма от групови тренировки, водени от опитни инструктори.

Фестивалът има и благотворителна кауза – събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на Сдружение "Вяра, Надежда и Любов“ и Центъра по трансфузионна хематология – Варна.

Програма на ActiFit Fest:

• 10:00 ч. – Strong Nation с Миро

• 11:00 ч. – Табата с Константин

• 12:00 ч. – Народни танци с Енчо Боев

• 17:00 ч. – Шейпинг с Пламена

• 18:00 ч. – Zumba Kids с Деси

• 18:30 ч. – Zumba Маратон с инструктори от Варна