Фестивал на движението и спорта във Варна
На 19 октомври, неделя, в пространството около фонтана под Пантеона ще се проведе третото издание на спортния фестивал ActiFit Fest.
Събитието ще предложи богата програма от групови тренировки, водени от опитни инструктори.
Фестивалът има и благотворителна кауза – събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на Сдружение "Вяра, Надежда и Любов“ и Центъра по трансфузионна хематология – Варна.
Програма на ActiFit Fest:
• 10:00 ч. – Strong Nation с Миро
• 11:00 ч. – Табата с Константин
• 12:00 ч. – Народни танци с Енчо Боев
• 17:00 ч. – Шейпинг с Пламена
• 18:00 ч. – Zumba Kids с Деси
• 18:30 ч. – Zumba Маратон с инструктори от Варна
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
16.10
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
09:45 / 18.10.2025
Сеизмолог: Варна е една от основните активни сеизмични зони, през...
21:14 / 16.10.2025
21:14 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
19:27 / 16.10.2025
19:27 / 16.10.2025
