Организират спортен фестивал за любителите на активния начин на живот.На 19 октомври, неделя, в пространството около фонтана под Пантеона ще се проведе третото издание на спортния фестивал ActiFit Fest.Събитието ще предложи богата програма от групови тренировки, водени от опитни инструктори.Фестивалът има и благотворителна кауза – събраните средства ще бъдат дарени в подкрепа на Сдружение "Вяра, Надежда и Любов“ и Центъра по трансфузионна хематология – Варна.Програма на ActiFit Fest:• 10:00 ч. – Strong Nation с Миро• 11:00 ч. – Табата с Константин• 12:00 ч. – Народни танци с Енчо Боев• 17:00 ч. – Шейпинг с Пламена• 18:00 ч. – Zumba Kids с Деси• 18:30 ч. – Zumba Маратон с инструктори от Варна