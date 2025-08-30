С всяка изминала година Фестивалът на хвърчилата се разраства и става все по-атрактивен и успешен, а със своя международен характер това новаторско и атрактивно културно събитие допринася за изграждането на специфичния облик на града. На 30 и 31 август 2025 г. фестивалът ще отбележи тринадесето издание.Основен акцент на фестивала са демонстрациите на международните кайт клубове, които представят своите уникални модели хвърчила, често достигащи впечатляващи размери, състезанията с управляеми модели хвърчила и детските работилници, където малчуганите изявяват талантите си и се забавляват. От 10.00 до 17.00 ч. през обявените фестивални дни професионалните клубове на участниците ще показват най-новите си творения, включително атрактивните за децата обемни модели на различни животни – мече, тигър, октопод, калинки и много други. Спортни хвърчила – това са модели за напреднали, които летят много бързо и описват сложни фигури в небето. Парадът ще бъде съпътстван от приятна музика и други забавления за малки и големи.Фестивалите на хвърчилата са популярно забавление за малки и големи от стотици години в цял свят. Те са една отлична възможност за насърчаване на творчеството и въображението, за огласяване на обществено значими каузи, за заздравяване на семейните връзки и за весело прекарване на свободното време. Със своя международен характер това новаторско и атрактивно културно събитие допринася много за по-нататъшното изграждане на специфичния облик на града. Оттук и мисията на фестивала – да допринесе за изграждането идентичността на града и чувството на принадлежност на местната общност, както и да насърчи творчеството, въображението и социалното включване на различни групи и да възпита у участниците любов към летенето, птиците и свободата, както и правилно отношение към опазването на околната среда.