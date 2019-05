Фестивала на Модата и Красотата предстои отново във Варна

© Започна организацията на дванадесетото поредно издание на Фестивала на Модата и Красотата 2019. Събитието ще се проведе на 27 и 28 юни в лятната градина на комплекс Морско Казино - Варна, където се очаква да присъстват над 600 гости от цяла България.



Екипът на агенция Vip Fashion Group - продуцент и организатор на модния форум за поредна година ще зарадва почитателите на модата и красотата с поредица от стилни дефилета на реномирани марки и дизайнери.



В ролята на водещ по традиция ще влезе популярният актьор Симеон Лютаков, а лице на Фестивала ще бъде очарователната Габриела Кирова - МИС БЪЛГАРИЯ 2016. В събитието ще вземат участие най–добрите модели на морската ни столица, сред които Михаела Йорданова/ Мис Варна 2018/, Моника Драгнева / Мис Варна 2017/, Марина Димитрова / Мис варна 2015/ и специалният гост на формата – носителката на титлата BEST MODEL OF THE WORLD 2011г - Ива Атанасова.



Стайлинга на моделите е поверен в ръцете на екипа на топкоафьора Конда Кондов /Салони Nushi/ и гримьорката Кристина Славова, а официални фотографи на модния форум са Боби Решовски и Веселин Тончев.