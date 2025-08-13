Сподели close
Международният фестивал Art Realm Con ще се проведе от 29 до 30 август във Варна. Събитието е естествен наследник на Международния фестивал за дигитални изкуства "Futuro Varna“, но с разширена и модернизирана концепция.

Програмата обхваща голям периметър от професионални направления - художници, специалисти в областта на дигиталните и традиционни изкуства, дизайнери, аниматори, промоутъри на съвременно изкуство, стартъп компании и други.

Програмата на форума включва лекции, творчески пространства, демонстрации на живо и портфолио ревюта от топ професионалисти в сферата на традиционните и дигитални изкуства. 

Варна ще има нов интегриран събитиен календар - https://varna.events/ - платформа, която обединява информация за всички културни и развлекателни събития в града за всеки ден и месец и синхронизира платформите на различни организатори на проявите. Новият сайт е двуезичен – на български и на английски език.