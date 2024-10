Фестивалът Moving Body във Варна за девети път (ПРОГРАМА)

© 70 танцови филма, три ателиета и четири спектакъла на живо ще съберат в Морската столица авангарда на съвременния танц и пърформативните изкуства.







От 25-ти октомври до 3-ти ноември във Варна ще се проведе деветото издание на фестивала "Движещо се тяло". Събитието обединява богата програма от танцови филми, ателиета и представления. Общото между всички тях е разглеждането на тялото и движението не само като поле на изява, но като инструмент за себепознание и изграждане на културни връзки.



Филмовата програма включва селекция от 39 танцови филма от общо 90 кандидатури от цял свят, както и 30 от най-влиятелните хореографи в Лос Анджелис в партньорство с HystericaProds and DanceCameraWest. Прожекциите ще бъдат два пъти дневно от 25.10 до 27.10 включително - ранна вечерна от 19:00 ч. до 20:00 ч. и късна вечерна от 20:15 ч. до 21:15 ч., и ще се провеждат в ReBonkers (ул. "Барутен Погреб", № 4, Варна 9000, България).



В рамките на фестивала (25 – 29. 10. 2024 г. , 10:00 – 15:00, The Center) ще се проведе и петдневна лаборатория за контактна импровизация- "Танц с Гравитацията" с Каталин Дякону от Румъния. Лабораторията е в чест на Стийв Пакстън - основополагаща фигура в съвременния танц, известен с пионерската си работа в областта на импровизационния танц. Той е най-известен със създаването на Контактната Импровизация (CI) в началото на 70-те години на ХХ век., която оказва огромно влияние върху света на танца, като оспорва традиционните йерархии в танца, премахвайки необходимостта от формално обучение и техника, подчертавайки, че всеки може да танцува и да участва в творческия процес, благодарение на което демократизира танца.



Второто ателие "Тяло, произход и развитие на речта" с Анна Данкова (30 - 31.10.2024 г., 11:30 - 14:30, The Center) поставя фокус върху произхода и функцията на езика (говора) като физически и като психически процес. Уъркшопът е насочен към актьори, музиканти, танцьори, артисти в областта на съвременните изпълнителски изкуства, но и към непрофесионалисти, интересуващи се от физическото и психическо изследване на гласа и проявата му в речта.



"Движещо се тяло" отново ще ангажира най-малките в света на движението и творчеството с ателието "Креативно движение за деца (8 + г.) и техните родители" с Любов Жеглова (31.10 - 03.11.2024 г., 11:30 - 14:30, The Center). В тази поредица срещи ще бъдат разгледани ключови примери на съвременния танц от ХХ век до днес – с различните идеи, концепции и техники. По време на ателието децата ще научат за имена като Мърс Кънингам и Борис Шармац, Игор Стравински и Ксавие льо Роа, както и други.



Всички ателиета за подходящи за професионалисти в сценичните изкуства, но също и за хора с по-малък опит, но изявен интерес в танца и движението.



Несъмнено най-вълнуващата част за зрителите остава програмата с представления. Тази година тя ще бъде открита със съвременния танцов пърформанс "Отражения" на Искра Проданова (31.10.2024, 19:00, Градска Художествена Галерия). Отражения е хореографска работа вдъхновена от концепцията за осцилация – вид периодично трептене, което се отнася до повтарящото се движение напред и назад на нещо между две позиции или състояния, залюляване в пространството помежду. Работата е своеобразна поема, рефрен, физично и метафизично движение напред и назад, навън и навътре, пристигане и връщане, взаимоотношения изплетени от резонанс и дисонанс, в далечното и близкото, в светлото и тъмното.



В програмата следва съвременен пърформанс на Ана Данкова – ОРАТОРИЯ (01.11.2024, 19:00, Градска Художествена Галерия). ОРАТОРИЯ конструира нео-драматургия, изградена от музикални артикулации в разнообразни жанрове – от операта до траша и хардкора, като използва единствено интонация и звукоизвличане. Творбата конструира съвременен танц от жестовете, които използваме, докато говорим и проследява човешкото вербално развитие единствено през нерационалните, автоматични и афективни аспекти на речта – интонация (музика) и жест (танц).



"Всичко, което има значение" на Арис Пападополус и Марта Пасакополу си поставя да цел да представи чрез сценичен материал едно истинско приятелство (02.11.2024, 19:00, в Градска Художествена Галерия). Двамата интерпретатори, но също така приятели, сътрудници и артистични партньори, се впускат в в общ архив от движенчески материал, танцови практики и бележки, които, макар и черпейки от миналото, се изгражда на сцената. В процеса на откриване на това наистина има значение, те го преоформят, представят се отново и изваждат на повърхността онова неосезаемо междинно пространство. "Свойството на нито едно от двете, потенциалът на двете“.



Фестивалът "Движещо се тяло" през 2024 ще бъде закрит на 3-ти ноември от 19:00ч в Re-Bonkers с впечатляващия съвременен пърформанс на Метеор с участието на Леонид Йовчев и Катрин Методиева - КАДЗЕ. "Кадзе“ подема мотиви от мита за Орфей и Евридика, както и образи от хипнотичното есе "Кадзе Дарума“ на японския хореограф Тацуми Хиджиката. В този обърнат с хастара навън митологичен сюжет Евридика следва Орфей, а Орфей следва призрака на Евридика, вече необратимо завърнала се в царството на сенките. Времето преди и след фаталния поглед са се слели. Следването е безкрайно и без хоризонт на очакване. "Кадзе“ е другото име на търсенето на невъзможното.



Тази година фестивалът си партнира и с Асоциация за Свободен Театър (АСТ), и Варна Денс Театър, случвайки две важни събития, които попадат в застъпническия ни модул: на 25.10 - Семинар - свободното изкуство и градът - вдъхновяващите примери от 14:30 - 16:00 ч. и Уъркшоп: Професионален артист - да или не? от 16:30 - 18:00 ч.



Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на фонд "Култура" на Община Варна и Министерството на културата.