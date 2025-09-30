ЗАРЕЖДАНЕ...
Фестивалът "Пагур" събира във Варна млади готвачи, бармани, сладкари и сервитьори
©
По време на конкурсната програма на фестивала младите таланти ще покажат своите умения пред международно жури, ще се учат от най-добрите в майсторски класове и ще направят първите си стъпки към успешна професионална реализация. Състезанията ще се проведат в продължение на три дни в няколко категории – готвачи, бармани, сладкари и сервитьори. Към събитието ще се присъединят майстор-готвачи, които ще демонстрират как храната може да бъде превърната в истински произведения на изкуството. Ще бъдат представени доказани български марки в сферата на кулинарията, хотелиерството и ресторантьорството.
Голямата изненада на "Пагур“ са дните 3 и 4 октомври, когато международният форум ще бъде ще бъде домакин на изключителното кулинарно събитие "Flavor Couture“. В рамките на двата дни достъпът до лекциите, презентациите и всички майсторски класове е свободен за всички любители на кулинарното изкуство.
По време на "историите, разказани с вкус“ посетителите могат да се насладят на дегустации и презентации на зелено сирене от Черни Вит, трюфели, кафе, шоколад, шафран, зехтин и био лимец. Подготвени са любопитни истории за подправки, ядливи цветя, свежи салати и месни деликатеси, както и представяне на професионално облекло и обувки за хората в кухнята и ресторанта.
Сред специалните участници в програмата са бариста Йордан Дъбов, Евгени Филчев и шоколадите Puratos, Димитър Димитров с Thracian Truffles, Rosey’s Mark - Фондация ядлива роза, Цветан Димитров със зеленото сирене от Черни Вит и още много лектори и производители.
Още от категорията
/
Проектът на "Холдинг Варна" продължава: Започва изграждането на воден център с атракциони на Крайбрежната алея
12:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Варненци са предупредени за 1 октомври
14:39 / 29.09.2025
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа...
17:36 / 28.09.2025
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва ...
10:23 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.