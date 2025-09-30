От 1 до 5 октомври 2025 г. курортен комплекс Златни пясъци ще бъде домакин на фестивала "Пагур“, който ще събере млади готвачи, бармани, сладкари и сервитьори в международен празник на кулинарията и гостоприемството. Форумът обещава да бъде повече от кулинарно събитие – мост между образованието и бизнеса, възможност за нови партньорства и бъдещи кариери, вдъхновение за всички, които вярват, че туризмът е изкуството да създаваш преживявания. Организатор е Българска асоциация за кулинарна култура с подкрепата на Община Варна.По време на конкурсната програма на фестивала младите таланти ще покажат своите умения пред международно жури, ще се учат от най-добрите в майсторски класове и ще направят първите си стъпки към успешна професионална реализация. Състезанията ще се проведат в продължение на три дни в няколко категории – готвачи, бармани, сладкари и сервитьори. Към събитието ще се присъединят майстор-готвачи, които ще демонстрират как храната може да бъде превърната в истински произведения на изкуството. Ще бъдат представени доказани български марки в сферата на кулинарията, хотелиерството и ресторантьорството.Голямата изненада на "Пагур“ са дните 3 и 4 октомври, когато международният форум ще бъде ще бъде домакин на изключителното кулинарно събитие "Flavor Couture“. В рамките на двата дни достъпът до лекциите, презентациите и всички майсторски класове е свободен за всички любители на кулинарното изкуство.По време на "историите, разказани с вкус“ посетителите могат да се насладят на дегустации и презентации на зелено сирене от Черни Вит, трюфели, кафе, шоколад, шафран, зехтин и био лимец. Подготвени са любопитни истории за подправки, ядливи цветя, свежи салати и месни деликатеси, както и представяне на професионално облекло и обувки за хората в кухнята и ресторанта.Сред специалните участници в програмата са бариста Йордан Дъбов, Евгени Филчев и шоколадите Puratos, Димитър Димитров с Thracian Truffles, Rosey’s Mark - Фондация ядлива роза, Цветан Димитров със зеленото сирене от Черни Вит и още много лектори и производители.