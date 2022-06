Фестивалът Ritual Gatherings посреща July Morning на плаж Камчия

© Тази година July Morning ще бъде отбелязан с тридневен фестивал на плажа, при устието на река Камчия от посетителите на четвъртото издание на Ritual Gatherings. Зад избора на локация се крие желанието на организаторите да върнат и пресъздадат през съвременното изкуство и музика, станалия традиционен за България, ритуал по посрещане на първия юлски изгрев. Фестивалът цели да наложи устойчиви практики за провеждане на екосъобразни масови събития на открито, като ще приложи редица мерки за опазване на локацията – мащабно почистване на плажа преди фестивала, лекции и дискусии с експерти, разделно събиране на отпадъци и информация за опазване на плажната ивица и типичната за местността бяла дюна.



Програмата включва разнообразие от музикални стилове и световни имена, като Crazy P, Traumer, S.A.M., DJ Holographic и номинираният за Grammy шведски продуцент Axel Boman. Локалната сцена ще бъде представена от едни от най-интересните артисти у нас – The Foreigners – основатели на фестивала, Garo, Stephen Popov, Ilko, Selector Stiliyan и много други. В по-ранните часове в трите вечери, ще се включат и лайв банди, като Trombobby & C-mo и Единствените им приятели, Ropotamo Live и Иван Шопов ft. Nikobo.



На 15-метровата сцена на плажа се качва и номинирания за Grammy шведски продуцент Axel Boman. Той често е част от едни от най-големите музикални събития в света и международни музикални платформи като BBC Radio One, Burning Man, Coachella, Sonar, Art Basel и още много други. Едно от по-нестандартните имена в програмата на фестивала е DJ Holographic – бързо набираща скорост на световната електронната сцена, родена и израснала в Детройт.



Фестивалът има и богата дневна програма - изложба съвременно българско изкуство на плажа, дискусии, работилници за духовни практики, хранене, йога и занимания за деца.



Фестивалът обединява сили с най-голямото варненско събитие за вкусна храна и кулинария – Улица на готвачите, а част от нея ще се пренесе на крайбрежната алея на плаж Камчия, на чело с шеф Филип Спасов. Няма да се ползва еднократна пластмаса, което съвпада точно с директивата на ЕС, влизаща в сила на 3 юли и чинии, чаши и прибори са предоставени от Консуматив, чиито продукти са от изцяло компостируеми и рециклирани материали. Отпадъкът ще бъде разделян в кофи за рециклиране на пластмаса, хартия и стъкло, предоставени от Екопартнърс България.



Ритуална Вечеря с нулев отпадък



Ritual Gatherings стартира на 30 юни, като спазва традицията да сложи начало на тридневното преживяване с Ритуална Вечеря, която тази година ще се настани между устието на река Камчия, морето и бялата дюна. Концепцията на вечерята също лежи на основното послание за устойчивост и намаляване на човешкия отпечатък върху природата, като ще предложи изцяло zero waste меню, стари приготвено с локални продукти от местни производители, типични за Североизтока. Главни готвачи на специално изготвеното меню са шеф Филип Спасов и шеф Владислав Пенов от ресторант Космос.



Изкуство с послание



Тази година един от най-големите и красиви плажове у нас ще се превърне в галерия за съвременно изкуство на открито с изложба на някои от най-обещаващите млади автори у нас, подготвена специално за фестивала от Мартина Йорданова – куратор в Национална художествена галерия и Директор на Габровско биенале на хумора и сатирата. Изложбата ще представи няколко различни форми на изкуство – скулптура, стрийт арт, съвременен танц, илюстрация, като всички те ще бъдат обединени от темата за намаляване на човешкия отпечатък върху природата, културното многообразие и приемственост. Темата за екологията е интегрирана и в сценографския план, като основната сцена е специално създадена за събитието от шведския артист Philip Jakobsson и неговото студио FlipZurd, изцяло от дърво и естествени материали. В началото на май месец, софиянци се докоснаха до част от сценографията, която беше изложена пред НДК, като част от Фестивала за светлинно дигитално изкуство LUNAR. Зрелищният спирален дизайн на творбите на шведския артист кара огромните дървени скулптури да “оживеят" през нощта, подкрепени от впечатляващи светлинни ефекти.



Провеждането на фестивала на открита природна локация винаги е било в основата на концепцията, още от първото издание през 2017. Тази година всички посетители на фестивала ще имат възможността да се включат в зелени практики, дискусии за опазване на плажа, устието на река Камчия и плажните дюни.



Партньори на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкият артистичен колектив Pikene på Broen и ежегодният културен фестивал The Barents Spektakel в Норвегия, Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия, Национална художествена галерия, ресторант Космос, Музеят на хумора и сатирата в Габрово, Академия за изучаване на музикални технологии Sound Ninja и Фондация GLAS.



Фестивалът има 5 направления: природа, музика, изкуство, ритуали и храна, основополагащи фактори за културната идентичност на всеки човек. Всяко от тях ще бъде засегнато под различна форма и в различни дисциплини, а екологията ще бъде основен фокус, съпътстващ всяка стъпка от преживяването на посетителите.



Ritual Gatherings Festival 2022 ще продължи от 30 юни до 3 юли. Следете www.ritualgatherings.com, Facebook страницата и Instagram профила на проекта.



Билетите за Ritual Gatherings Festival 2022 са вече в продажба.



Колективът зад Ritual Gatherings организира още ежегодни почиствания на плажове, информационни кампании за намаляването на пластмасата и отпадъка, малки градски събития, изложби и кулинарни преживявания с известни шеф готвачи.