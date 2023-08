"Фестивалът на Модата и Красотата" във Варна изпълни с блясък морската столица

© VIP Fashion Group Над 600 гости станаха свидетели на грандиозен моден спектакъл по време на шестнадесетото издание на Фестивала на Модата и Красотата, който се проведе преди броени дни в морската ни столица. Домакин на събитието бе комплекс Морско казино, а организатор – модна и ивент агенция VIP FASHION GROUP.



Двудневния форум впечатли присъстващите с феерия от мода, блясък, стил и красота, а дизайнерските колекции на български и чужди брандове предизвикаха бурните аплодисменти на почитателите на висшата естетика.



Лице на Фестивала на Модата и Красотата 2023 бе ослепителната Яна Стоянова - Мис Варна 2022, а като специални гости на подиума дефилираха топ модела и носителка на титлата Best Model Of The World 2011 - Ива Атанасова и ослепителната Габриела Кирова - Мис България 2016-та.



По традиция в ролята на водещ влезе популярният актьор Симеон Лютаков, а виртуозните изпълнения на Бриана Гранде, Моника Карагенова, Ангелина Милева и 6-годишната Елизабет Армен, очароваха присъстващите на събитието.



По традиция, организаторите на Фестивала на Модата и Красотата предоставиха възможност за изява и на ученици от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн във Варна, както и студенти от катедра “Мода и Дизайн" към Варненския свободен университет, които представиха тематични авторски колекции.



За прическите на моделите се погрижиха топ-коафьорите от ателие Кина Кудева, а гримът бе дело на екипа на Кристина Славова – Mascara.



Обективите на официалните фотографи на събитието - Боби Решовски, Пламен Колев, и Веселин Тончев запечатаха уникални кадри от фотосесиите и дефилетата.