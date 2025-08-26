ЗАРЕЖДАНЕ...
Фестът "Чайки" отново ще събере независим дух и изкуство във Варна
©
Младият проект набира скорост и с всяка изминала година увеличава своята публика и популярност. Доказателство за това е нарастващото международно участие както сред участниците, така и сред организаторите. В афиша на "Чайки Фест“ този уикенд влизат групите Flippy Don Dadda (бийт, психаделика и бейслайн с характер), Grizzly (хардкор, характерен със своите социални текстове), познатите на българската публика Gigashadow (разнолик проект, включващ тъмна вълна и алтернативна енергия). Специалното чуждестранно участие ще бъде в лицето на хърватската банда Šarena Pojava, характерни с пост и ска-пънк звученето си с балкански привкус и на турската група Al’York – източен ъндърграунд рок.
Началото на музикалното изживяване "Чайки фест“ ще бъде дадено от 18:30 ч., като тази година фестивалът се провежда под мотото "Музикални мостове към Европа и Балканите“ и цели чрез опознаването на качествени съвременни, новаторски и авангардни продукти да създаде културни мостове между обществата и споделена принадлежност към европейските ценности. Освен в парка на кв. "Аспарухово“, концертът може да бъде гледан в реално време от цял свят чрез видео стрийминг, който организаторите ще публикуват на страницата на проекта https://chaiki.eu/.
И тази година художествената работилница "Чайки Арт“ ще бъде сцена за специални творци, които ще представят своите художествени интерпретации на чайките, морето, хората, града и хаоса. Със свой поглед за проекта се присъединява специалистът по графичен дизайн и визуални изкуства талантливият доц. д-р Виктор Петков - преподавател в специалност Графичен дизайн на ВСУ "Черноризец Храбър". Той води лекции по дизайн на книга, плакат, илюстрация. Доц. Петков разглежда ролята на графичния дизайн в обучението и използва сократовия метод като ключов подход. Има впечатляваща артистична кариера с участия в множество изложби у нас и в чужбина, както и с организиране на студентски изяви.
С част от своите неповторими шедьоври тази година в "Чайки Арт“ се включва и скулпторът Петър Велинов с артистичното име Bulgarasa. Варненският творец е завършил Националната художествена академия със специалност Плакат и реклама. Той изработва забележителните си авторски произведения в стил аltered art, steampunk, scrap art и е майстор в преобразяването на старите и ненужни вещи и метални отпадъци и превръщането им в истинско съвършено изкуство. За невероятните си творения - скулптори, изобразяващи риби, животни, птици, насекоми и растения, той използва парчета метал, стари автомобилни части, зъбни колела, електронни елементи и всякакви други непотребни железа и материали.
Как двамата артисти виждат "Чайки“ ще разберем в паузите между изпълненията на групите на сцената на "Чайки фест“, когато ще бъдат излъчени няколко късометражни филма - дело на Андриана Кюлевчелиева, разказващи за художествените интерпретации на доц. д-р Виктор Петков и на Петър Велинов.
Късометражен филм е посветен и на възпитаниците на Фондация "Радост за нашите деца“, за които в рамките на проекта "Чайки“ бе организирана Музикална работилница за барабани (dRum Art workshop). Провеждането ѝ даде възможност на децата в неравностойно положение да посетят истинско звукозаписно студио, да се докоснат до магията на музиката и да се възползват на воля от практическото приложение на палките за барабани.
Входът за всички посетители и любители на изкуството и музиката е свободен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.