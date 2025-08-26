Сподели close
Третото издание на проекта "Чайки“ и тази година събира независим дух и изкуство, за да представи многоликата българска и варненска музикална и арт сцена с нейната привлекателна различност. Арт проектът отново ще зарадва жителите и гостите на Варна с музикален фестивал и участие на нестандартни художествени произведения и творци. Вече трета година платформата "Чайки“ има и свое радио, на което звучат нетрадиционни местни, балкански и световни музикални предложения. Събитието ще се проведе на 30 август (събота) в Парк Аспарухово във Варна и се реализира с подкрепата на фонд "Култура“ на Община Варна. Организатор е Фондация "Понтика“. 

Младият проект набира скорост и с всяка изминала година увеличава своята публика и популярност. Доказателство за това е нарастващото  международно участие както сред участниците, така и сред организаторите. В афиша на "Чайки Фест“ този уикенд влизат групите Flippy Don Dadda (бийт, психаделика и бейслайн с характер), Grizzly (хардкор, характерен със своите социални текстове), познатите на българската публика Gigashadow (разнолик проект, включващ тъмна вълна и алтернативна енергия). Специалното чуждестранно участие ще бъде в лицето на хърватската банда Šarena Pojava, характерни с пост и ска-пънк звученето си с балкански привкус и на турската група Al’York – източен ъндърграунд рок. 

Началото на музикалното изживяване "Чайки фест“ ще бъде дадено от 18:30 ч., като  тази година фестивалът се провежда под мотото "Музикални мостове към Европа и Балканите“ и цели чрез опознаването на качествени съвременни, новаторски и авангардни продукти да създаде културни мостове между обществата и споделена принадлежност към европейските ценности. Освен в парка на кв. "Аспарухово“, концертът може да бъде гледан в реално време от цял свят чрез видео стрийминг, който организаторите ще публикуват на страницата на проекта https://chaiki.eu/

И тази година художествената работилница "Чайки Арт“ ще бъде сцена за специални творци, които ще представят своите художествени интерпретации на чайките, морето, хората, града и хаоса. Със свой поглед за проекта се присъединява специалистът по графичен дизайн и визуални изкуства талантливият доц. д-р Виктор Петков - преподавател в специалност Графичен дизайн на ВСУ "Черноризец Храбър". Той води лекции по дизайн на книга, плакат, илюстрация. Доц. Петков разглежда ролята на графичния дизайн в обучението и използва сократовия метод като ключов подход. Има впечатляваща артистична кариера с участия в множество изложби у нас и в чужбина, както и с организиране на студентски изяви. 

С част от своите неповторими шедьоври тази година в "Чайки Арт“ се включва и скулпторът Петър Велинов с артистичното име Bulgarasa. Варненският творец е завършил Националната художествена академия със специалност Плакат и реклама. Той изработва забележителните си авторски произведения в стил аltered art, steampunk, scrap art и е майстор в преобразяването на старите и ненужни вещи и метални отпадъци и превръщането им в истинско съвършено изкуство. За невероятните си творения - скулптори, изобразяващи риби, животни, птици, насекоми и растения, той използва парчета метал, стари автомобилни части, зъбни колела, електронни елементи и всякакви други непотребни железа и материали. 

Как двамата артисти виждат "Чайки“ ще разберем в паузите между изпълненията на групите на сцената на "Чайки фест“, когато ще бъдат излъчени няколко късометражни филма - дело на Андриана Кюлевчелиева, разказващи за художествените интерпретации на  доц. д-р Виктор Петков и на Петър Велинов.  

Късометражен филм е посветен и на възпитаниците на Фондация "Радост за нашите деца“, за които в рамките на проекта "Чайки“ бе организирана Музикална работилница за барабани (dRum Art workshop). Провеждането ѝ даде възможност на децата в неравностойно положение да посетят истинско звукозаписно студио, да се докоснат до магията на музиката и да се възползват на воля от практическото приложение на палките за барабани.  

Входът за всички посетители и любители на изкуството и музиката е свободен.