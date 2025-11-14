Финалът на Европейския музикален фестивал Варна е на 16 ноември
Цялата програма на концерта е посветена на изкуството на Барока - от създадения през ХVІІІ век скъпоценен струнен инструмент, през шедьоврите на композиторите от епохата. Жан Филип Рамо (1683–1764) е представен с три елегантни фрагмента из операта "Галантните Индии“ в транскрипция за струнни и чембало. Антонио Вивалди (1678 – 1741) - с цялото великолепие на "Четирите годишни времена“ (Le quattro stagioni). Дори съвременното произведение в програмата, "Старинна сюита“ за цигулка, струнни и клавесин, е написана от признатата българска композиторка Добринка Табакова в памет на Жан Филип Рамо.
“Репертоарът на нашия концерт във Варна е пример за това, че има много страхотна музика от различни периоди, и между другото, и от различни стилове - признава Лия Петрова. - Сюитата на прекрасната композиторка, българката Добринка Табакова, е композирана преди няколко години. Това е едно невероятно произведения, на същото ниво в музиката, което ме докосва по същия начин, по който ме докосват и Вивалди, и Рамо."
Европейският музикален фестивал Варна 2025 се организира от “Елит Проджектс Мениджмънт" с финансовата подкрепа на фонд “Култура" на Община Варна.
