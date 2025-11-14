Кулминацията на Европейския музикален фестивал Варна 2025 идва на 16.11.2025 в Зала 1 на ФКЦ с финалния концерт - бляскав поклон пред изяществото на Барока в музиката, част от елитния цикъл "Колекция Страдивариус“. Проектът е на “Кантус Фирмус", реализира се в София и Варна и представя исторически инструменти, създадени от великите майстори от Кремона. Във Варна виртуозната цигуларка Лия Петрова, артист с международно признание и носител на награди от престижни световни конкурси, ще излезе на сцената с изключителния инструмент Guarneri del Gesù "Consolo“ (1733) – цигулка с неповторима биография, на която е свирила почитаната проф. Стойка Миланова. Миналата година българската държава предостави този скъпоценен инструмент на Лия Петрова.Цялата програма на концерта е посветена на изкуството на Барока - от създадения през ХVІІІ век скъпоценен струнен инструмент, през шедьоврите на композиторите от епохата. Жан Филип Рамо (1683–1764) е представен с три елегантни фрагмента из операта "Галантните Индии“ в транскрипция за струнни и чембало. Антонио Вивалди (1678 – 1741) - с цялото великолепие на "Четирите годишни времена“ (Le quattro stagioni). Дори съвременното произведение в програмата, "Старинна сюита“ за цигулка, струнни и клавесин, е написана от признатата българска композиторка Добринка Табакова в памет на Жан Филип Рамо.“Репертоарът на нашия концерт във Варна е пример за това, че има много страхотна музика от различни периоди, и между другото, и от различни стилове - признава Лия Петрова. - Сюитата на прекрасната композиторка, българката Добринка Табакова, е композирана преди няколко години. Това е едно невероятно произведения, на същото ниво в музиката, което ме докосва по същия начин, по който ме докосват и Вивалди, и Рамо."Европейският музикален фестивал Варна 2025 се организира от “Елит Проджектс Мениджмънт" с финансовата подкрепа на фонд “Култура" на Община Варна.