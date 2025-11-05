Административен съд – Варна насрочи нова дата за разглеждане в открито съдебно заседание по дело, образувано по жалба на "Амура сити“ ЕООД против заповед на зам.-кмета на Община Варна.Оспорваният административен акт е от 14 март 2007 година и е за ПУП-ПРЗ за шест урегулирани поземлени имота със смесено предназначение, находящи се в район "Младост“.Жалбоподателят твърди, обясниха от Административния съд във Варна, че с оспорената заповед са проектирани само частни пътища и така е лишен от достъп до имотите си. За проверка на твърденията му и с цел преценка допустимостта на жалбата е назначена допълнителна съдебно-техническа експертиза.