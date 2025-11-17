Формираща резитба бе извършена в района на ЖП гарата във Варна
Тя бе дело на специализирана фирма за резитба за сметка на Община Варна.
Така се отвори улицата за повече светлина, а и дърветата се подготвят за зимния сезон.
