На 3 октомври 2025 г., по случайсе състоя военен ритуал за отбелязване на годишнината.Строят на личния състав бе приет от командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, който награди военнослужещи, отличили се по време на изпълнение на службата от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и от свое име.Командирът на военното формирование капитан Ӏ ранг Герман Славов със своя заповед, награди проявили висок професионализъм военнослужещи и цивилни служители.На същата дата се състоя военен ритуал за тържественото отбелязване на 73 години от създаването на първообраза на настоящата Брегова опорна система за комуникационна и информационна поддръжка на Военноморските сили.По случай годишнината на военното формирование, със заповед на командира на ВМС с предметни награди и обявяване на благодарност бяха отличени офицери, старшини и матроси, проявили висок професионализъм и отговорност при изпълнение на функционалните си задължения.На 3 октомври 2025 г. в района на Военноморска база Варна се проведе ритуал по тържественото отбелязване на 55-та годишнина от създаването на 3-ти дивизион противоминни кораби.По случай празника и за отлично изпълнение на функционалните си задължения бяха наградени офицери, старшини и матроси от състава на дивизиона.