Община Варна участва със собствен щанд във форум "Кариери", който се провежда в Икономическия университет във Варна. Общинската администрация е част от изложението редом с други институции, сред които Националната агенция за приходите, Варненският окръжен съд и Варненският административен съд.Форумът се провежда от 16 до 19 март 2026 г. в основната сграда на университета и дава възможност на студентите да се запознаят с различни възможности за професионално развитие в града. Вторият ден от събитието е посветен на направленията икономика, администрация и управление. Днес в изложението участват 26 щанда от общо 75 участници, които се включват в рамките на четиридневната програма, съобщиха организаторите от Икономическия университет.На своя щанд Община Варна представя пред студентите възможностите за кандидатстване за работа в общинската администрация. По време на форума се популяризира и кампания за набиране на младежи до 29-годишна възраст за доброволческа дейност в местни неправителствени организации и институции. Инициативата обхваща области като екология, изкуство и култура, опазване на историческото наследство, спорт и туризъм, медийно обслужване и социални дейности. Кампанията се организира от отдел "Младежки дейности" към Община Варна.Форум "Кариери" е утвърдена инициатива на Икономическия университет и създава възможност за по-активна връзка между образованието, бизнеса и институциите. Събитието дава възможност на преподавателите да видят резултатите от своята работа, на работодателите – да се срещнат с поколението Z, отличаващо се с креативно мислене и висока дигитална култура, а на студентите – да направят първи контакти с бъдещи работодатели, посочи при откриването директорът на дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна Светлана Лесидренска. Поздравления към участниците отправиха още заместник-ректорът на Икономическия университет доц. д-р Радан Мирянов и председателят на Варненската търговско-индустриална камара Иван Табаков.Форумът продължава днес до 15:00 часа. В следващите два дни ще бъдат представени работодатели от други сектори – на 18 март в областта на финансите, счетоводството и одита, а на 19 март – в туризма, хотелиерството и ресторантьорството.