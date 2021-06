© виж галерията Потомственият фотограф Делян Вълчев, чиято фамилия е свързана с Варна, показва от 17 юни в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна дебютната си самостоятелна изложба "In Transit“, съобщиха от пресслужбата на културната институция. Той създава фотографиите за проекта в метрото на Ню Йорк, където лови непресторените лица на случайни пътници, носещи знаците на обикновеното съществуване с привичната умора, леката досада и отдръпването в себе си. Транзитно преминаващите през обектива на български фотограф нюйоркчани оставят у зрителя усещането за мимолетността на уловения момент и за преходността на всекидневното битие.



"С проекта си "In Transit“ - споделя Делян Вълчев - се стремя да изследвам отчуждението, което във времето на цифровизацията все повече се настанява в бита на хората, особено трайно в големите градове и мегаполиси. Компютрите промениха и ускориха неимоверно силно днешния бит. Парадоксално, но времето все не стига и не стига. Личните контакти се редуцират в замяна на общуването в социалните мрежи. Забързани, уморени, изнервени - милиони хора пътуват до работа и обратно до дома всеки божи ден. В немалко случаи това пренасяне от точка А до точка Б,отнема повече от час. Пътувайки в метрото обаче, те се отпускат за известно време и в този отрязък от "безвремие" се саморазкриват. Едни просто се отпускат и дремят, други четат или са се вторачили в телефоните си и общуват със себеподобни в мрежата. И така до заветната точка Б,където излизат навън и се втурват отново в състезание с времето.“



В отзив за проекта на Делян Вълчев уважаваният фотограф Рафаело Казаков, който живее в САЩ от 1990 г., припомня, че "метрото в Ню Йорк е големият градски изравнител ‒ то е по-бързо от лимузина и затова на съседни седалки могат да бъдат видяни брокер от Уолстрийт и нелегален имигрант от Мексико. Първият печели за няколко месеца колкото втория за цял живот. Но за половин час те са равни ‒ еднакво облагодетелствани и притеснени от нюйоркското метро.“



А за работите на младия автор Казаков пише: "В цикълa си "In Transit“ Делян Вълчев насочва фотоапарата си към откъслеците лично време, които всеки пътник носи. Скука, полусън, умора, музика, време за себе си, недочетена книга ‒ минутите, прекарани в лабиринта на обществения превоз, са едновременно лични и всеобщи. Транзитното време е ничие време, демократично като смъртта. Понятия като "ничие" и "всеобщо" обаче са възможни само на умозрително ниво. Човекът е затворник в килията на личното си тяло, което по неизбежност е център на вселената за всеки един oт нас. Безбройните разновидности от "транзитно време", които всеки пътник носи със себе си, оформят смисловия периметър, в който Делян Вълчев разполага своята фотографска визия... Неговият поглед е спокоен и непредубеден, но същевременно ‒ настойчив и твърд. В подхода му отсъстват лесна символика и метафори втора ръка. Работата на документалния артист-фотограф (не, трите думи не се изключват, виж тук!) е невидим танц с невидим партньор ‒ случайността. Движенията на този танц са сложни, но дуетът е неизбежен. С дебютната си изложба "In Transit“ Делян Вълчев показва оформено творческо мислене, загърбен "студентски период" и самоуверено владеене на фотографския език. Цикълът е завършен. Отделните му снимки са кадри от незаснет филм с авторски сценарий, режисура и монтаж. Светлината, полусенките и безтегловността на човешките изражения от метрото търсят своя екран. Безсънието на града става на моменти материално, двуизмерно. С една дума ‒ фотографско.“



Изложбата на Делян Вълчев може да се види от 17 юни до 6 юли 2021 г. в ГХГ - Варна на ул. "Любен Каравелов“ 1.