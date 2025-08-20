Колко разлики може да намерите между двете снимки?Фотосите са правени с няколко години разлика, но въпреки това отчетливо си личат едни от емблематичните сгради - тази на ЖП гарата и на митницата. Въпреки, че снимките са на повече от 100 години, архитектурните обекти са почти непроменени до наши дни. Разликата е основно в пристанището и кея.Независимо обаче, че изглеждат почти еднакви, разликата е огромна между двата фотоса от нашия колаж. Причината е, че горната снимка е от Варна, а долната от Бургас.Сградите на ЖП гарите в двата морски града са еднакви. Почти идентични са и тези на митниците.