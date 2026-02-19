"Фризираха" един от малките като площ, но забележителен с името си площад във Варна. Това е "Войвода Ташко Шерифски" в квартал "Христо Ботев", който е почистен от закелевели храсти и дървета, както и от издънки, информираха от кметство "Одесос".Закърнелите (закелевели) храсти и дървета са растения, чийто растеж е спрял или значително се е забавил, което води до малък размер, слаби клони и малко листа. Това състояние често е резултат от комбинация от стресови фактори.Площад "Войвода Ташко Шерифски“ е пространството, заключено между улиците "Кракра“, "Радецки“ и "Григорий Цамблак“. То бе преименувано на заседание на Общинския съвет на Варна на 30 март 2015 година. Ташко Костов Христов, известен повече като Ташко Шерифски, е български революционер от ВМОРО, войвода в Леринско по време на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Основател е на Македонското културно-просветно братство във Варна.