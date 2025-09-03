ЗАРЕЖДАНЕ...
ГЕРБ-Варна: Това е пълна лъжа!
Публикуваме цялото изказване на ГЕРБ-Варна по темата без редакторска намеса от страна на Varna24.bg:
Категорично опровергаваме внушенията от последните дни, че кметове на ГЕРБ във Варненска област преминават към "Ново Начало“! Те са откровена лъжа и измислен скандал, раздухван от политици и придворните им журналисти, за да прикрият истинските корупционни скандали в ПП-ДБ!
Това е поредната опорка на ПП-ДБ – откровена манипулация, изградена върху снимки от едно напълно публично посещение при кметове на три общини от Варненска област. Съвместна обиколка на варненски депутат от ДПС и областния координатор на ГЕРБ Иван Портних.
Ключовата дума е "публично“ – никой не се е крил, никой не е действал подмолно.
На тези срещи се обсъждаха реални проблеми, поставени от избирателите, както и възможности за решения чрез съвместни усилия на местната власт и държавата.
Всеки варненски депутат от ПП-ДБ би могъл да отиде на такава обиколка, за да види със собствените си очи как кметовете на ГЕРБ печелят проекти и преобразяват общините си – паркове, площадки, ремонтирани улици, канализация, водопроводи, санирани блокове. Всички тези кметове умеят да изготвят и защитят проекти и получават пълното държавно финансиране за тях.
Областната организация на ГЕРБ ще съдейства на всеки депутат, независимо от партийната му принадлежност, да посети общините от областта, където се работи реално!
За разлика от Варна, където вече две години няма нито един нов проект. Работи се единствено по оставени от предишната администрация, и то некачествено.
От предвидени 100 млн. лв. по националната програма за 2024г. Варна получи едва 3,5 млн. лв. За 2025г. ще е същият провал. Губят се пари и по ПВУ, и по програмите за саниране. Пропуснати са стотици милиони, които можеха да променят града.
Малките общини просперират, а голямата Варна затъва – заради безхаберие и неможене.
Публикацията в "Клуб Z“ и коментарите на журналиста Спас Спасов са ярък пример за манипулация. Нека припомним: Спасов е бивш член на ДСБ, кореспондент на "Дневник“, от години обслужващ интересите на партията, която днес управлява Варна чрез временния кмет Павел Попов. Всекидневно бълва злостни тенденциозни публикации срещу ГЕРБ и удобно "не забелязва“ безобразията на ПП-ДБ.
Неговите внушения, че "Ново Начало“ приобщава кметове на ГЕРБ, са чиста пропаганда. Нямат нищо общо с истината.
Дори на протеста от 2 септември в подкрепа на арестувания кмет на Варна Благомир Коцев, ораторите повториха същата лъжа: "Ново Начало и ГЕРБ във Варна са едно“.
Това е поредната опорка на ПП-ДБ, целяща да отвлече вниманието от собствените им грандиозни корупционни скандали.
Политици, които не са способни да сътворят нищо полезно за гражданите, раздухват измислени от самите тях небивалици!
