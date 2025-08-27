ЗАРЕЖДАНЕ...
ГЕРБ - Варна към общината: Изискайте дължимите 400 000 лв. от "Овърсийз Хоризонт"
©
В писмото са изложени шест конкретни искания, които целят защитата на обществения интерес и законността в управлението на общинските терени.
Публикуваме текста му без редакторска намеса:
До временно изпълняващия длъжността кмет на Варна – Павел Попов и останалите заместник-кметове
Уважаеми г-н Попов,
В качеството Ви на временно изпълняващ длъжността кмет имате възможността да направите наистина важни и ключови действия, за да покажете, че не сте нищо повече от съучастници в безпрецедентния конфликт на интереси между Община Варна и комплекс "Хоризонт“.
Ако наистина милеете за Варна и сте толкова морални управляващи, за каквито се представяте; ако общественият интерес за Вас е над личния на един фамилен клан – сега е моментът да направите следните неща:
1. Изискайте дължимите 400 000 лв. от "Овърсийз Хоризонт“, за които фирмата е осъдена на последна инстанция да плати на Общината като обезщетение за заграбените поляни в Морската градина и за незаконните обекти на "Хоризонт“, разположени върху заграбеното.
Тези 400 000 лв. са сума, дължима само до края на 2023 г., което означава, че за последните две години фирмата дължи още много на обществото.
Започнете да събирате дълга на "Хоризонт“, за да бъде удовлетворен общественият, а не частният интерес.
Припомняме, че след осъдителното решение на съда фирмата на Коцеви да заплати 400 000 лв. на Общината, Коцев забрани на служителите в Общината да действат по административен ред, за да влязат парите в Общината. Пари, които са на варненци! Сега имате шанс да демонстрирате загриженост.
2. Спрете движението на автомобили в Морската градина около ресторанта на Коцеви!
Припомняме, че от 2023 година има влязла в сила кметска заповед за забрана на движението на автомобили в парка. Заповед, която е обнародвана в Държавен вестник и не е обжалвана от никого. Сега е моментът да спазите закона!
Припомняме също така, че Благомир Коцев направи редица популистки PR акции и изказвания по отношение на ограничаването на колите още преди да стане кмет, но после нищо не направи! Нещо повече – не изпълни заповедта за забрана на автомобили, включително и съдебно решение.
3. Затворете незаконния паркинг на "Хоризонт“ и върнете на варненци заграбеното от Коцеви!
Припомняме, че след многократните обжалвания от страна на фамилия Коцеви, Върховният административен съд още през 2023 година окончателно се произнесе, че тези паркинги са незаконни.
Вече две години те са оставени да обслужват интересите на фамилията и никой не изпълнява решението на съда!
4. Премахнете незаконните обекти (барове, шатри и т.н.) от заграбените поляни около "Хоризонт“.
По инициатива на Областна управа има писмо от РДНСК, задължаващо Общината да предприеме действия спрямо незаконните обекти – каквито до този момент Коцев не предприема.
Г-н Попов, ако сега не направите нещо по въпроса, Вие автоматично се превръщате в съучастници на Коцев в бруталния конфликт на интереси, при който градът се управлява.
Крайно време е и съответните органи да се самосезират за тези очевидни случаи на фрапантен конфликт на интереси.
5. Инициирайте въвеждането на Генерален план за движение във Варна.
Това е задължителен документ за всеки град, без който не можете да въведете Зелена зона!
Припомняме, че администрацията обеща на варненци да въведе Зелената зона през септември (и миналия септември, и предстоящия). Това обаче няма как да се случи, ако Варна няма Генерален план за движение. А Коцев не го процедира, защото трябва да поиска алеята към "Хоризонт“ да стане улица!
Зелената зона е заложник на частната синя зона на фамилия Коцеви в сърцето на Морската градина!!!
6. Погрижете се за обществените пространства във Варна.
Лятото е на финала си, а в разгара на сезона Община Варна още няма сключен договор за озеленяване и поддръжка на зелените площи в града! Това е причината градът да буренясва, да няма цветя, да не се поливат зелените площи и да изглежда изоставен от стопаните си.
Поне Шишковата градинка оправете – изискват се минимални усилия.
В противен случай ставате съучастници на Кръга "Хоризонт“, който управлява Варна в брутален конфликт на интереси!
Политическите пърформанси, в които сте специалисти, не са управление, а театър.
Докажете, че наистина милеете за Варна!
С уважение,
Групата общински съветници от ПП ГЕРБ – Варна
Още от категорията
/
ЕНЕРГО-ПРО осигури подкрепата на областните управители за сигурно електрозахранване през зимните месеци
15:25
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне...
09:46 / 22.08.2025
Голяма рокада: Смениха шефа на ДАНС във Варна!
13:07 / 20.08.2025
Актуални теми
Стефанов 24
преди 32 мин.
Смях. Стиска ли им на мижитурките в Общината да изпълнят съдебните заповеди. Това да не е да плюеш гражданите ,че замърсяват града.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.