"МБАЛ "Света Анна – Варна“ е изправена пред финансова блокада, въпреки наличието на готово решение за стабилизация. Единственото, което липсва, за да се даде ход на оздравителния план, е съдействието на принципала и основен собственик – Министерството на здравеопазването. Вместо да подаде ръка, то спъва процедурата, която е жизненоважна за варненския "Пирогов“." Това становище изразиха днес от ГЕРБ-Варна.

От местната структура на партията заявиха още:

Фактите са прости, ясни и категорични:

В условията на хронично недофинансиране на дейността, болницата се нуждае от финансов буфер, който да позволи издължаване към доставчици, нормално изплащане на възнагражденията и излизане на чисти финансови позиции. Документацията е готова, декларира в официално писмо до ОбС ръководството на "Света Анна – Варна“. Няколко банки проявяват интерес към кредитиране – факт, който разбива опорката на МЗ, че дружеството е декапитализирано. На пух и прах стана и мотивът на МЗ, че не разрешава кредита, тъй като няма подробен оздравителен план. От 8 април и той е депозиран.

Въпросите, на които МЗ дължи отговор пред обществото, са поставени и в парламентарно питане от народния представител Кристиан Ганчев до министъра на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски:

• С какви мотиви не е изпратен представител на общото събрание на 27 март 2026 г., когато одобрението за кандидатстване за банков кредит бе единствена точка в дневния ред?

• Какво е становището на МЗ по искания банков кредит?

• Ще поеме ли министърът ангажимент да осигури присъствие на следващото заседание на резервната дата 15 април?

• И най-важното – ще поеме ли политическа отговорност, ако точно това бездействие доведе до срив в структуроопределящо лечебно заведение, каквото е МБАЛ "Света Анна – Варна“?

Докато уж търси решения за финансово стабилизиране на най-старата болница във Варна, през последните седмици Министерството на здравеопазването демонстрира пълна управленска немощ, безхаберие и цинизъм.

Пред публиката ведомството, ръководено от човек, който никога не е управлявал нищо повече от собствената си персона, имитира активност, която уж цели да укрепи финансово морския аналог на столичния "Пирогов“. Зад кулисите обаче, в хор с премиера Гюров, той козирува на политическите си ментори от ПП-ДБ и търси начин да смени ръководството и управлението на лечебното заведение. При това – без значение от цената, на която ще извъртят поредния си политически кадрови кадрил (единствената игра, която знаят и могат).

Този път обаче заложник на политическата им немощ и кадрови въжделения са животът и здравето на варненци! При това – буквално. Защото болница "Света Анна – Варна“ е тази, която поема над 90 на сто от спешния травматизъм – ортопедичен и хирургичен, във Варна и региона. Тя е звеното, което 24 часа в денонощието гарантира прием, диагностика и лечение на всеки нуждаещ се. Тя е и тази, която има капацитета да реагира адекватно при големи инциденти с голям брой пострадали. В нейното Спешно приемно отделение линейките карат критични пациенти с травми както от съседни области, така и от курортните комплекси по време на летния туристически сезон.

В резултат на политическото безхаберие, което се настани в държавата и в частност – в здравеопазването, откакто ПП-ДБ си играе на власт и управление, в последните години държавните болници функционират и обслужват нуждаещите се напук, а не благодарение да адекватно поведение. И бившата Окръжна болница във Варна не прави изключение. Още повече, че и гларусите край баничарниците вече са наясно с мераците на ПП-ДБ да инсталира начело на болницата свои партийни функционери. При това – на всяка цена. Дали заради икономически апетити към терена на болницата или водени от други мотиви… те да си кажат.

Варненци, които се интересуват, могат да проверят и да се уверят, че до преди началото на управлението "Коцев“, в модернизацията на лечебното заведение бяха инвестирани сериозни средства от общинския бюджет. С един-единствен мотив – болните не се делят на държавни и общински, нито пък работещите в болницата лекари, сестри и санитари. За всички тях са нужни нормални условия – битови и финансови. За почти 3 години управление на ПП-ДБ за "Света Анна – Варна“ не са отпускани средства.

Единствената подкрепа е дошла от страна на опозицията в Общинския съвет, по чието предложение миналата година бяха гласувани 400 000 евро, а през тази година, след като НЗОК не плати на лечебното заведение изработени пари, а МЗ забави субсидията за спешни пациенти и се стигна до протест на медиците, бяха осигурени 350 000 евро.

Общо събрание на акционерите, което трябва да реши тегленето на кредит, е насрочено за 15 април. Дотогава фигурантите на ПП-ДБ, които представляват настоящото правителство, имат дни за размисъл. За да решат дали ще запишат имената си като хората, затрили най-старото болнично заведение във Варна и региона, или ще покажат, че животът и здравето тежат повече от партийните интереси към директорски постове.

Припомняме, че по-рано от здравното министерство заявиха във връзка с казуса МБАЛ "Света Анна" - Варна, че на ръководството на болницата е възложено изготвянето на изцяло преработена програма, като са били дадени указания за предоставяне на конкретни, измерими и финансово обосновани параметри, които да гарантират реално подобрение на финансовото състояние. От институцията заявиха, че към настоящия момент такава преработена програма не е представена.

От Министерството заявиха още: "Не можем да подкрепим решения, които не са финансово обосновани и не съдържат ясни гаранции за стабилизиране на дейността."

Въпреки това от МЗ допълниха, че остават ангажирани с намирането на устойчиво решение за лечебното заведение.