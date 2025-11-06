Общинските съветници на ГЕРБ във Варна ще сезират прокуратурата, заради загубен имот от кметската администрация, който е за хиляди левове. Това стана ясно от думите на общинския съветник от политическа партия ГЕРБ, Тодор Балабанов, който днес разкри казуса.Той е свързан с имот от 160 квадрата в район "Аспарухово“. Общината е била съсобственик заедно с други две физически лица. Единият от тях завел иск, като вещо лице е оценило имота на близо 50 хил. лева. Кметската администрация не е реагирала. След това частен съдебен изпълнител е продал имота, като е внесъл в общинската хазна 33 хил. лева. За това не е бил уведомен Общинския съвет, стана ясно от думите на Балабанов.Имотът, който Общината е ползвала за осигуряване на нуждите на крайнонуждаещи се лица, е бил даден под наем на 5-членно семейство, които направили подобрения за 50 хил. лева и сега ги търсят от Общината.Така тя ще загуби много, става ясно от думите на Балабанов, който е категоричен, че това е класически пример за кражба на общински имот. Той обясни, че в дъното стои активист на партия в Народното събрание, който е и приближен до депутат.