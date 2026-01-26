Криминално проявен 30-годишен добричлия е заловен от криминалисти на Второ РУ. След бързи действия на полицаите, мъжът е установен, като извършител на грабеж, чрез използване на физическа сила, на мобилен телефон.Инцидентът е станал вчера - по тъмни зори, докато пострадалият се е намирал в таксиметров автомобил, нает от него, а нападателят е нахлул в колата и му е отнел телефона.Извършителят е задържан за срок до 24 часа, а за случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.