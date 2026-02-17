21-годишен варненец, стар познайник на органите на реда, е задържан в ареста на Първо РУ. Той е арестуван след извършена оперативно-издирвателна дейност, при която е установено, че е извършил кражба на 11 европалети от външна товарна рампа на супермаркет.Образувано е бързо производство, което е предадено на прокуратурата.