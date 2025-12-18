Гаранцията от 200 хиляди лева на общинския съветник Николай Стефанов бе платена
С разпореждане на съдията-докладчик препис от определението на Окръжен съд – Варна и платежното нареждане за внесената гаранция вече са изпратени за изпълнение на компетентните органи.
Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17.02.2025 г.
