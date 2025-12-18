На 17 декември 2025 г., няколко часа след приключването на съдебното заседание по дело 1716/25 г., на което бяха изменени мерките за неотклонение на двамата общински съветници от Варна, защитата на подсъдимия Николай Стефанов представи банков документ за платена гаранция в размер на 200 000 лева, определена от Окръжен съд – Варна като мярка за неотклонение.С разпореждане на съдията-докладчик препис от определението на Окръжен съд – Варна и платежното нареждане за внесената гаранция вече са изпратени за изпълнение на компетентните органи.Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17.02.2025 г.