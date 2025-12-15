Gen Z не е виждало така тази част на Варна
В днешната публикация от рубриката "Преди и сега“, ще ви покажем района на Дупката във Варна, преди да стане Дупка на бул. "Княз Борис I“.
Сградите и част от градинката от дясната част на горната снимка от нашия колаж вече не съществуват. Там сега е Дупката.
От лявата страна красивите стари архитектурни паметници са същите, както и в момента.
Така наречената Дупка се появява в края на 80-те години от миналия век, след като управляващите вземат решение да бъде построен Търговски дом по примера на софийския ЦУМ.
Реализацията на това начинание започва със събарянето на няколко сгради – културни ценности.
При изграждането на автомобилния тунел по ул. "Шипка“ са разкрити две крепостни стени от античния град Одесос. През 1989 г. комисия към Националния институт за паметници на културата излиза със становище, че разкритите древни останки са уникални за града и препоръчва тяхното съхраняване. Оттогава това пространство в археологически резерват "Античен град Одесос" е останало като дупка в сърцето на град Варна.
