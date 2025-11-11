Гена Енчева празнува 100-годишен юбилей във Варна
Тя връчи и поздравителен адрес от името на кмета на Варна, в който се казва: "Столетният живот е благословия, пълна с безценни спомени, мъдрост и дълбоки следи за поколенията. Убеден съм, че житейският Ви път е изпълнен с достойно преодолени предизвикателства, упорит труд и отдаденост на професията и близките. На тази благословена възраст Вие сте свидетелство за сила, мъдрост и дълбока вяра в ценностите, съхранили и обединили нашия народ! За Варна и за всички нас сте вдъхновение и пример!“.
По случай празника в Дом "Гергана“ пристигнаха три поколения родственици на рожденичката - нейните внуци, правнуци и праправнук, които се присъединиха към всички потребители на социалната услуга. За юбилея си Гена Енчева получи и един много личен подарък от нейната най-близка приятелка и съквартирантка в социалното заведение, която я изненада със свое авторско стихотворение, посветено на живота ѝ.
Гена Алексиева Енчева е родена на 9 ноември 2025 г. в село Смилец, област Силистра като единствено дете на родителите си. След като създава собствено семейство, напуска родното си село и се установява в град Дулово, където дълги години, до своето пенсиониране, работи в местния магазин за конфекция. Като най-голяма страст в живота си тя посочва градинарство и пчеларство, на които посвещава всяка свободна минута в миналото. Произвежданият от нея мед е бил известен и търсен сред близки и съседи, а самата Гена вярва, че именно консумацията на пчелния еликсир е тайната на нейното дълголетие.
Столетницата се премества да живее със семейството си във Варна през 1984 г. и днес продължава да черпи сили от обичта на своите внуци. В Комплекс за социални услуги за възрастни хора "Гергана“ тя е настанена в началото на май 2025 г. и вече е създала свой кръг от приятели и съратници. Редовно посещава организираните занимания по трудотерапия и творчество.
Своя 100-годишен юбилей Гена Енчева посреща с благодарност и усмивка за изминалите дни, с равносметката за един достойно изживян живот, пълен с обич и топлина. От ръководството на Дом "Гергана“ разказват за нея с топлина и привързаност и споделят, че очакват с нетърпение навършването на столетие при още двама от потребителите в социалното заведение.
