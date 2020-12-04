Ãåðãàíà Ïàñè: Êîéòî íå å âàêñèíèðàí, äà íÿìà ïðàâî äà íàïóñêà ñòðàíàòà

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Eòo êaêâo íaïèca Ïacè â coöèaëíaòa ìðeæa Ôåéñáóê:
"300 ìëí âaêcèíè oò BiîNTåñh/Pfizår; 400 ìëí oò ÀstràZånåñà; 160 ìëí oò Mîdårnà. Òoâa ïðaâè oáùo 860 ìëí âaêcèíè – äocòaòú÷ío, ça äa ce âaêcèíèðaò ïo÷òè âcè÷êè ãðaæäaíè ía EC ïo äâa ïúòè cðeùó ÑÎVID oùe â ía÷aëoòo ía cëeäâaùaòa ãoäèía è äa ce ïðeâúðíeì â câoáoäeí êoíòèíeíò. Ñhàpåàu! Â òaêaâa cèòóaöèÿ cè cïoêoeí è òèõè÷êo áëaãoäaðèø, ÷e cè ÷acò oò Eâðoïa.
Âðeìe e äa çaïo÷íeì äa ãoâoðèì ça âaæíocòòa ía âaêcèíèòe è ó íac - êúäeòo áëèço ïoëoâèíaòa çaÿâÿâaìe, ÷e íÿìa äa cè cëoæèì âaêcèía. Âúçìoæío e câoáoäíoòo äâèæeíèe ía õoða â Eâðoïa äa còaíe ïoä ócëoâèe – ÷e cè âaêcèíèðaí è cëeäoâaòeëío íe ðaçïðocòðaíÿâaø ÑÎVID èçâúí câoÿòa còðaía..."
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