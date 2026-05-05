На 6 май 2026 г. Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна ще посрещне своите гости с празнична програма по повод Гергьовден – ден, символ на пролетта, обновлението и българските традиции.
Посетителите ще имат възможност да се насладят на специално подготвена празнична атмосфера сред красотата на ботаническата градина, съчетаваща музика, фолклор, кулинарни изкушения и пролетно настроение.
Програмата започва с официално откриване и традиционно посрещане с хляб и сол, след което сцената ще оживее с песни, танци и обичаи, посветени на Гергьовден. През целия празничен ден посетителите ще се насладят на богата фолклорна програма с музикални и танцови изпълнения, представящи българските традиции и духа на празника.
Гостите ще могат да се включат и в открит урок по народни танци, а концертната програма на Свилен Тодорински ще завърши празничния ден със съвременни и авторски фолклорни изпълнения.
През целия ден посетителите ще имат възможност да се насладят на разнообразни творчески работилници по керамика и други занимания, езда, детски кът за рисуване и активности за най-малките гости.
Началото на програмата е от 11:00 ч., а през целия ден гостите ще могат да се потопят в празник за сетивата – с аромати, вкусове и традиции, вдъхновени от българския дух и природата.
Гергьовденското събитие ще предложи разнообразие от вкусни ястия и тематични предложения, подготвени специално за празника, както и възможност за разходка сред цъфтящите алеи и зелените пространства на Екопарк Варна.
Събитието е подходящо за семейства, приятели и всички любители на природата, които желаят да отбележат празника в автентична атмосфера.
Организаторите отправят покана към жители и гости на Варна да споделят празничния ден сред пролетната красота на Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.