На 6 май 2026 г. Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна ще посрещне своите гости с празнична програма по повод Гергьовден – ден, символ на пролетта, обновлението и българските традиции.

Посетителите ще имат възможност да се насладят на специално подготвена празнична атмосфера сред красотата на ботаническата градина, съчетаваща музика, фолклор, кулинарни изкушения и пролетно настроение.

Програмата започва с официално откриване и традиционно посрещане с хляб и сол, след което сцената ще оживее с песни, танци и обичаи, посветени на Гергьовден. През целия празничен ден посетителите ще се насладят на богата фолклорна програма с музикални и танцови изпълнения, представящи българските традиции и духа на празника.

Гостите ще могат да се включат и в открит урок по народни танци, а концертната програма на Свилен Тодорински ще завърши празничния ден със съвременни и авторски фолклорни изпълнения.

През целия ден посетителите ще имат възможност да се насладят на разнообразни творчески работилници по керамика и други занимания, езда, детски кът за рисуване и активности за най-малките гости.

Началото на програмата е от 11:00 ч., а през целия ден гостите ще могат да се потопят в празник за сетивата – с аромати, вкусове и традиции, вдъхновени от българския дух и природата.

Гергьовденското събитие ще предложи разнообразие от вкусни ястия и тематични предложения, подготвени специално за празника, както и възможност за разходка сред цъфтящите алеи и зелените пространства на Екопарк Варна.

Събитието е подходящо за семейства, приятели и всички любители на природата, които желаят да отбележат празника в автентична атмосфера.

Организаторите отправят покана към жители и гости на Варна да споделят празничния ден сред пролетната красота на Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна.