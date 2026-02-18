28-годишен германец, пребиваващ у нас, е извършил кражба на дрехи от магазин на Златни пясъци. Обирът е станал на 16 срещу 17 декември миналата година от търговски обект. Германецът чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имота, е свил мъжки и дамски облекла – якета, тениски и спортни стоки, на обща стойност около 2000 лева.Причинените от престъплението вреди са изцяло възстановени. Варненският районен съд одобри днес внесеното за разглеждане споразумение между подсъдимия и прокуратурата и наложи на 28-годишния чужденец наказание от 6 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване се отлага с изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият приема да заплати направените по делото разноски за над 360 евро.Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.