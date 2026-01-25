Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на конете от пожара
©
Това са 4 улични кучета. Тяхната история и какво точно се е случило през трагичната нощ, в която за изгоряха живи 7 коня, разказа за Varna24.bg, Дилян Григоров.
Когато "Фанагория" е обхваната от пламъци, сам със стихията и животните е техният треньор Петко. Той скача в огъня и започва да спасява животните, едно по едно. "Първите три коня успява да освободи бързо. Всичко става много бързо. Макар и трудно, успява да пусне и 4-я кон. Но 5-ят започва да буйства и рита. Конят удря Петко в главата и той губи съзнание", разказва Григоров.
Треньорът пада сред пламъците безпомощен и сам. Но тогава идва неочаквана помощ - 4 улични кучета, които живеят там и за които хората от конната база се грижат. Започват да лаят и да се опитват да спасят припадналия мъж. "Петко отваря очи. Усеща, че кучетата го ближат и се опитват да го издърпат."
Героичната постъпка на 4-те кучета и това, че без колебание влизат в огнената стихия спасява 1 човешки живот - този на Петко. Мъжът все още е в болница, където се лекува. Предстои му да влезе в барокамера, заради огромното количество дим, който дробовете му се поели.
"Тези кучета не търсеха награда. Те действаха по инстинкт, който е по-чист от човешките сметки. Инстинктът да пазиш. Да бъдеш верен. Да не изоставиш.
Те не са бездомни.
Те са герои!
И ако ги видите пред Фанагория, моля, оставете им храна и вода. Те имат нужда от грижа. Докато успеем да им намерим нов дом.", пишат от "Фанагория".
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Мъгливо време над по-голяма част от страната днес, вижте какво ще...
08:50 / 24.01.2026
Делото на бившия кмет на Варна Иван Портних ще се разглежда от СГ...
15:38 / 23.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.