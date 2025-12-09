Героите от авиобаза "Чайка", участвали в евакуацията на "Кайрос", застават днес пред медиите във Варна
©
Припомняме, че вчера бяха евакуирани още четирима от екипажа на танкера, блокиран в български води.
На останалите трима моряци от екипажа, които останаха на танкера, бяха доставени консумативи и агрегат
Евакуираните бяха откарани с вертолет "Пантер" до авиобаза "Чайка" във Варна, прегледани и настанени в хотел като останалите трима души от екипажа.
Акцията бе съвместна на Военоморските сили, Морската администрация и Главна дирекция "Гранична полиция". 7 м/с на вятъра с пориви до 15 м/с обаче отказаха граничния катер.
“Искам списък, за да наградя, участвали в акцията. Снощи беше много тежко на смрачаване. Доволен съм, че хората го изпълниха перфектно", заяви военният министър Атанас Запрянов.
“Това не е военен въпрос, но се надявам турският посланик да даде разяснения и информация", допълни той.
Трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.
Тримата са настанени в хотел във Варна и са в добро здравословно състояние на разноски на корабната компания, която е базирана в Китай.
Моряците са без документи, защото са изгорели при пожар след удара от дрон. Компанията собственик на танкер "Кайрос“ е в постоянен контакт с българските власти.
Още от категорията
/
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.