Във връзка с успешно проведената евакуация на моряци от танкера ,,Кайрос“, командирът на Военноморските сили, командирът на авиобаза ,,Чайка“ и членове на екипажите, участвали в евакуацията, ще дадат изявления пред медиите днес. Очаквайте подробности!Припомняме, че вчера бяха евакуирани още четирима от екипажа на танкера, блокиран в български води.На останалите трима моряци от екипажа, които останаха на танкера, бяха доставени консумативи и агрегатЕвакуираните бяха откарани с вертолет "Пантер" до авиобаза "Чайка" във Варна, прегледани и настанени в хотел като останалите трима души от екипажа.Акцията бе съвместна на Военоморските сили, Морската администрация и Главна дирекция "Гранична полиция". 7 м/с на вятъра с пориви до 15 м/с обаче отказаха граничния катер.“Искам списък, за да наградя, участвали в акцията. Снощи беше много тежко на смрачаване. Доволен съм, че хората го изпълниха перфектно", заяви военният министър Атанас Запрянов.“Това не е военен въпрос, но се надявам турският посланик да даде разяснения и информация", допълни той.Трима души от десетчленния екипаж на заседналия край Ахтопол танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.Тримата са настанени в хотел във Варна и са в добро здравословно състояние на разноски на корабната компания, която е базирана в Китай.Моряците са без документи, защото са изгорели при пожар след удара от дрон. Компанията собственик на танкер "Кайрос“ е в постоянен контакт с българските власти.