В рамките само на 4 дни – от 28-и до 31-ви август в Природонаучния музей във Варна гостува изложба с гигантски африкански охлюви.Заповядайте да видите и да се докоснете до истински великани сред сухоземните охлюви. Ще се запознаете с особеностите и биологията на тези чудати създания.Разнообразието на техните форми и размери е поразително – с черупки, без черупки, кръгли, спирални, винтообразни, с фантастични цветове на телата и къщичките.Най-големите са африканците от групата "ахатини“ и с основание са основната част от изложбата. Редом с "чудовищата“ ще видите и няколко по-малки, но впечатляващи вида от различни краища на света. Ще имате шанса ги наблюдавате и да се запознаете с тях наистина отблизо.Какво да очаквате при нас?– Ще видите на живо най-големите видове сухоземни охлюви с представителни екземпляри;– Ще се запознаете с част от многообразието на тези прекрасни мекотели;– Ще научите любопитни и пикантни подробности за "личния живот“ на слузестите;– Ще можете да зададете въпроси и да получите изчерпателна информация за всичко, което ви интересува относно охлювите;– Ще имате възможност да се сдобиете с охлюв за домашен любимец при желание;– Ще получите професионални съвети за отглеждането му от първа ръка;– Ще можете да снимате и да запечатате забавни и интересни моменти от живота на охлювите.Отворено за посещение от 10:00 до 21:00 часа. Ако имате въпроси по време на изложба, подробности и любопитни факти ще научите от Ростислав Траянов от Giantsnailmania Охлюварникь GALS. Мястото е дворът на Природонаучен музей – Варна. Вход за възрастни – 8 лв., деца, ученици, студенти и пенсионери – 6 лв.В цената на изложбата влизат и двете изложби на открито – Гигантски охлюви и Терариум!