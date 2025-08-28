ЗАРЕЖДАНЕ...
Гигантски африкански охлюви показват в Природонаучния музей във Варна
©
Заповядайте да видите и да се докоснете до истински великани сред сухоземните охлюви. Ще се запознаете с особеностите и биологията на тези чудати създания.
Разнообразието на техните форми и размери е поразително – с черупки, без черупки, кръгли, спирални, винтообразни, с фантастични цветове на телата и къщичките.
Най-големите са африканците от групата "ахатини“ и с основание са основната част от изложбата. Редом с "чудовищата“ ще видите и няколко по-малки, но впечатляващи вида от различни краища на света. Ще имате шанса ги наблюдавате и да се запознаете с тях наистина отблизо.
Какво да очаквате при нас?
– Ще видите на живо най-големите видове сухоземни охлюви с представителни екземпляри;
– Ще се запознаете с част от многообразието на тези прекрасни мекотели;
– Ще научите любопитни и пикантни подробности за "личния живот“ на слузестите;
– Ще можете да зададете въпроси и да получите изчерпателна информация за всичко, което ви интересува относно охлювите;
– Ще имате възможност да се сдобиете с охлюв за домашен любимец при желание;
– Ще получите професионални съвети за отглеждането му от първа ръка;
– Ще можете да снимате и да запечатате забавни и интересни моменти от живота на охлювите.
Отворено за посещение от 10:00 до 21:00 часа. Ако имате въпроси по време на изложба, подробности и любопитни факти ще научите от Ростислав Траянов от Giantsnailmania Охлюварникь GALS. Мястото е дворът на Природонаучен музей – Варна. Вход за възрастни – 8 лв., деца, ученици, студенти и пенсионери – 6 лв.
В цената на изложбата влизат и двете изложби на открито – Гигантски охлюви и Терариум!
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Ето какво време ни очаква днес във Варна
08:23 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.