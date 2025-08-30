Изложба на гигантски африкански охлюви отвори врати в Природонаучния музей във Варна. Най-големите са от групата "ахатини" и с основание са основната част от изложбата. Редом с "чудовищата" посетителите могат да видят и няколко по-малки, но впечатляващи вида от различни краища на света.Представи са екземпляри от най-едрите, с максималните им размери. Сред тях е и най-големият сухоземен охлюв в света. Сред видовете няма токсични. Едрите охлюви са ядливи, дори в Африка има ферми за отглеждането им, предаде БНТ.