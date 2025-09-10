Сподели close
Мярката за неотклонение на Благомир Коцев ще се гледа на 12 септември, петък от 10:30 часа в Софийски градски съд. Съдия докладчик е Ани Захариева от 25-и съдебен състав.

Заседанието на съда ще бъде публично. Очаква се пред Съдебната палата да се съберат и негови съмишленици.

Кметът на Варна, Благомир Коцев бе арестуван преди два месеца заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев.