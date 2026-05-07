За днес - 7 май 2026 година – в 12:00 ч. са насрочени съдебните заседания за определяне на мярка за неотклонение на 47-годишна литовска гражданка, привлечена като обвиняема за опит за убийство на повече от едно лице.

Делото ще се гледа в Окръжен съд – Варна.

Припомняме, че престъплението бе извършено на на 4 май 2026 година. Малко след 14:00 часа този понеделник, след като употребила значително количество алкохол, 47-годишната жена, без видима причина нападнала нищо неподозиращи граждани на улица "Подвис" в град Варна. Близо до магазин за хранителни стоки тя успяла да наръга трима мъже и жена. Двама от наранените – мъж и една жена, са оставени за лечение в болнично заведение, а другите двама са освободени без сериозни наранявания. Единствено своевременната и адекватна лекарска намеса е спасила живота на по-сериозно пострадалия мъж.

Литовската гражданка е задържана от органите на МВР, като се е наложило тя да прекара срока на задържането си в специализирано болнично заведение, тъй като била в неадекватно състояние.