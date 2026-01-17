Глоби за 20 800 евро е наложила заради еврото НАП на търговци във Варненско
© Varna24.bg
Предимно фирми, опериращи в сферата на услугите – платени паркинги, фитнеси, фризьорски салони, престъпват закона. Наложените актове са на база 12 констатирани нарушения. Иначе от началото на годината данъчните, заедно с колегите си от Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията, са извършили 187 проверки във Варненска област.
От 1 до 11 януари служители на НАП са направили над 1500 проверки на сигнали във връзка с въвеждането на еврото в страната. Нарушения в национален мащаб са 116, като те са основно в сферата на услугите. От началото на 2026 година са проверени над 500 козметични салони, повече от 200 фитнеси и около 170 паркинги.
Част от проверките се правят на база нарочна селекция, а други – по получени сигнали от граждани, стана ясно още от думите на Анна Митова.
На въпроса, че търговците не променят цените след проверките на контролните органи, стана ясно, че първоначално се налагат ниските глоби, при повторно нарушение те скачат, а и Комисията за защита на потребителите има свои механизми, чрез които да налагат санкции на недобросъвестни търговци, които необосновано са завишили цените след 1 януари.
