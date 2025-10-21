ЗАРЕЖДАНЕ...
Глоби за над 70 бона са съставени за изхвърляне на отпадъци в центъра на Варна
До момента наложените санкции са в размер на над 76 260 хиляди лева.
От думите на г-жа Шопова става ясно, че неколкократно са почистени пет нерегламентирани сметища – по ул. "Пробуда“, "Цар Иван Срацимир“, "Сава“, "Петко Напетов“ и "Зограф“.
Закупена е нова мини мотометачка за почистване на пешеходните зони.
В началото на мандата ѝ в областта на екологията в района на терен са работили 4 инспектори. "Днес имаме 11 действащи инспектори "Екологичен контрол“, обединени под управлението на заместник-кмета по екология и контрол“, обясни Янислава Шопова.
