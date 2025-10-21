От началото на годината е засилен контрола и управлението на чистотата в район "Одесос“. Това стана ясно от отчета на кмета Янислава Шопова, по повод първата година от мандата ѝ.До момента наложените санкции са в размер на над 76 260 хиляди лева.От думите на г-жа Шопова става ясно, че неколкократно са почистени пет нерегламентирани сметища – по ул. "Пробуда“, "Цар Иван Срацимир“, "Сава“, "Петко Напетов“ и "Зограф“.Закупена е нова мини мотометачка за почистване на пешеходните зони.В началото на мандата ѝ в областта на екологията в района на терен са работили 4 инспектори. "Днес имаме 11 действащи инспектори "Екологичен контрол“, обединени под управлението на заместник-кмета по екология и контрол“, обясни Янислава Шопова.